Depresyon geçiren çikolataya sarılıyor



Depresyondaki kadın ve erkeklerin daha fazla çikolata yediği ve yenen çikolata miktarının depresyonun şiddetine göre değiştiği bildirildi.

California Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Beatrice Golomb ve ekibinin yaptığı, "Archives of Internal Medicine" dergisinde yayımlanan araştırmada bilim adamları, depresyon ilacı kullanmayan, kalp-damar ya da şeker hastalığı olmayan yaklaşık bin yetişkinin çikolata yeme alışkanlığı ve ruh hali arasındaki bağlantıyı araştırdı.

Katılımcıların bir haftada yedikleri çikolata miktarı belirlendi ve depresyon seviyeleri Epidemiyolojik Çalışmalar Merkezi-Depresyon Skalasına (CES-D) göre değerlendirildi.



Araştırmanın sonunda, şiddetli depresyonda olan kadın ve erkek katılımcıların, bir porsiyonu yaklaşık 28 gram olan çikolatadan ayda yaklaşık 12 porsiyon, depresyon belirtisi göstermeyen katılımcıların ise ayda 5 porsiyon yediği belirlendi.

Orta şiddette depresyon geçirenlerin de ayda 8 porsiyon çikolata yediği görüldü.

Çikolatanın içindeki kakao yağı ve şeker, insana “mutluluk” veriyor. “Memnuniyet hissi” uyandırıyor. Kakao, insanı sakinleştiriyor, mutluluk hormonu salgılanmasına ve konsantrasyon yeteneğinin artmasına yol açıyor.

Çikolata, besin değeri açısından da oldukça zengin. İçinde kalsiyum, magnezyum, fosfor mineralleri ve A, B1, B2, C, D ve E vitaminleri bulunuyor.

Çikolatada bulunan bitkisel kökenli flavonid maddesinin kalp krizini önlemeye yardımcı olduğu biliniyor. Flavonid, damarları koruyor, kandaki trombosit aktivitelerini engelleyerek kalp krizini önlemeye yardımcı oluyor. Çikolata beynin endorfin salgılamasına sebep oluyor.

Bundan başka bir de damarları koruyan fenik asit var. Kakao aynı zamanda anandamid içerir. Bu molekül, her beş kadından ve on erkekten birinde gözlenen, kontrol edilemez çikolata yeme eğiliminin sebebi olabilir diye düşünülüyor. Hiç kuşkusuz kakao çok iyi bir antidepresan, ama bağımlılık yapmadığından uyuşturucu değil. Feniletilamin içerdiği doğru, ancak afetaminin verdiği duyguyu hissetmek için 4 bin ton çikolatayı aynı anda yemek gerek.