Depremzedeye 130 milyar destek ödemesi

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yönelik hane başı destek ödemeleri yapılıyor. Ödemeler hem ayni hem de nakdi şekilde gerçekleştiriliyor. 130 milyar liralık kaynak kullanılacak.

DEPREMZEDELERE HANGİ KALEMLERDE NE KADAR DESTEK VERİLECEK?

- TAŞINMA YARDIMI: 15 BİN LİRA

- 1 YILLIK KİRA YARDIMI: 3-5 BİN LİRA

- YAKININI KAYBEDENE ACİL DESTEK: 100 BİN LİRA

Depremde evi yıkılan ya da ağır ve orta hasarlı hale gelenlere 15 bin lira taşınma yardımı veriliyor. Ev sahiplerine 5, kiracılara ise 3 bin lira 1 yıllık kira yardımı sağlanıyor. Bu destek yaklaşık 33 milyar lirayı bulacak. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira yardım verilecek. Bölgeden kendi aracıyla ayrılanlara verilen yakıt yardımı ile bu kalemdeki tutar 2.2 milyar lirayı buluyor.

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Çadır-konteyner harcamalarının 25 milyar lirayı bulması bekleniyor. Depremzedelerin konaklama ve iade giderlerinin 40 buçuk milyar lirayı bulması, diğer harcamalar için ise 10 milyar lira kaynak ayrılması bekleniyor. Böylece hane başı destek ödemelerinin 130 milyar liraya ulaşması olasılıklar dahilinde.

Depremin vurduğu 11 ilde yıkık, ağır ve orta hasarlı evler ve ticarethanelerden oluşan 817 bin 548 bağımsız bölüm mevcut. Buralarda yürütülecek enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında yaklaşık 120 milyon metreküp yıkıntı atığı ortaya çıkacak. Atıkların taşıma, depolama ve bertaraf maliyeti ise 42 milyar lira olarak hesaplandı.