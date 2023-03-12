“Depremzedelere onları unutmadığımızı göstermeliyiz”

Albayrak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin Türkiye tarihinin en büyük afetlerinden olduğunu hatırlattı. Afetin psikiyatrik sonuçları olacağını, çünkü birçok insanın yakınlarını kaybettiğini belirten Albayrak, “Dikkatimizi oraya vermemiz gerekiyor. İnsanlar özellikle kendilerini yalnız hissettiklerinde, yani bu doğal afetle baş başa kaldıklarında depresyonları artacaktır ve dirençleri azalacaktır. Bizim uzun bir süre daha oradaki afetzedelerden haberdar olmamız gerekiyor. Onları unutmadığımızı bir şekilde belirtmemiz, onlara karşı çok hassas davranmamız gerekiyor. İnsanların kayıpları çok fazla ve bu insanlar kırılgan olabilirler. Yani bazı normal şeylere de anormal yanıtlar verebilme ihtimalleri var. Buna karşı da bizim toleranslı olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Toplumca destek olmalıyız. Yani bizim toplum olarak yapmamız gereken şey onları unutmadığımızı hatırlatmak. Onların yaşamı normale dönünceye kadar da ruhumuzun, kalbimizin onlarla olduğunu bilmelerini hatırlatmak” ifadelerini kullandı.