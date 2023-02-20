Depremzedeler için tuhaf yardım kampanyası! Şu terbiyesizliğe bakın
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İstanbul'da özel üyelere hizmet veren sosyal kulüp Soho House'un depremzedeler için düzenlediği "tuhaf" yardım kampanyasını köşesine taşıdı.
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İstanbul'da özel üyelere hizmet veren sosyal kulüp Soho House'un depremzedeler için düzenlediği "tuhaf" yardım kampanyasını köşesine taşıdı.
Soho House'un "seçkin üyelerine güneşli bir pazar sabahında 'paha biçilmez bir deneyim' yaşatacağını" belirten Altınok, ironik yazısında özetle şunları kaydetti:
"İstanbul'da özel üyelere hizmet veren sosyal kulüp Soho House depremzedelere yardım kampanyası düzenlemiş.
Menüye özel bir köfte koymuşlar. Her siparişin 1 eurosunu depremzedelere bağışlayacaklarmış.
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Durun daha bitmedi...
Ayrıca büyük fedekarlıkla tertipleyecekleri sıcak çay eşliğinde deprem bölgesine atkı ve bere örme etkinliğine tüm seçkin üyeler de davetliymiş.
Kuşkusuz güneşli bir pazar sabahında "paha biçilmez bir deneyim" olacaktır."