  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bülent Arınç 'seçimler ertelensin' dedi! Ahmet Hakan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Altını olanlar bu haftaya dikkat! İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: O fiyata aldanmayın

Deprem felaketi sonrası kritik uyarı: Kolonlar kirişlerden güçlü olmalı

CHP'li Hatay B.B Başkanı'nın kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı!

16 başlıkta duyuruldu! YÖK’ten madde madde bahar yarıyılı eğitimi

Ece Erken'in Taha Duymaz mesajı tepki çekti! "Yazıklar olsun..."

Nurdağı artık yok! Yerle bir oldu

50 milyar bağışı yanlış anlaşılan Yeni Çamoluk Otomotiv'in işte 'isteyip de satın alamadığı' araba! Sosyal medya yıkıldı

Depremzedeler KYK yurtlarını anlattı: 5 yıldızlı otelde gibiyiz

Cumhuriyet'ten görülmemiş çarpıtma! Diyanet algılara inat yaralara merhem oluyor
Medya Depremzedeler için tuhaf yardım kampanyası! Şu terbiyesizliğe bakın
Medya

Depremzedeler için tuhaf yardım kampanyası! Şu terbiyesizliğe bakın

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İstanbul'da özel üyelere hizmet veren sosyal kulüp Soho House'un depremzedeler için düzenlediği "tuhaf" yardım kampanyasını köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 12:34:00 -
Depremzedeler için tuhaf yardım kampanyası! Şu terbiyesizliğe bakın

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İstanbul'da özel üyelere hizmet veren sosyal kulüp Soho House'un depremzedeler için düzenlediği "tuhaf" yardım kampanyasını köşesine taşıdı. 

Soho House'un "seçkin üyelerine güneşli bir pazar sabahında 'paha biçilmez bir deneyim' yaşatacağını" belirten Altınok, ironik yazısında özetle şunları kaydetti:

"İstanbul'da özel üyelere hizmet veren sosyal kulüp Soho House depremzedelere yardım kampanyası düzenlemiş.

Menüye özel bir köfte koymuşlar. Her siparişin 1 eurosunu depremzedelere bağışlayacaklarmış.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Durun daha bitmedi...

Ayrıca büyük fedekarlıkla tertipleyecekleri sıcak çay eşliğinde deprem bölgesine atkı ve bere örme etkinliğine tüm seçkin üyeler de davetliymiş.

Kuşkusuz güneşli bir pazar sabahında "paha biçilmez bir deneyim" olacaktır."

 

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

osman

sizi üye olarak almadıkları için kuduruyorsunuz tabii.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23