  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Depremzede Elif'in fotoğrafı Nevşehir Belediyesi İmar Müdürlüğünün duvarına asıldı
Aktüel

Depremzede Elif'in fotoğrafı Nevşehir Belediyesi İmar Müdürlüğünün duvarına asıldı

Belediye Başkanı Rasim Arı: - "Bu anlamlı fotoğrafı İmar Müdürlüğümüzün duvarına ibret olması için astık"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 12:36:20 -
Depremzede Elif'in fotoğrafı Nevşehir Belediyesi İmar Müdürlüğünün duvarına asıldı

NEVŞEHİR (AA) - İzmir'deki depremde enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif Perinçek'in itfaiye personelinin parmağını tuttuğu anı gösteren fotoğraf Nevşehir Belediyesi İmar Müdürlüğünün duvarına asıldı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden günler sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek'in Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılması sırasında çekilen fotoğrafın Belediye İmar Müdürlüğü duvarına asıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "İmar müdürlüğü odamıza bu fotoğrafı astık. Binaya izin imzası atan da binasına imza isteyen de hiç unutmasın." ifadesine yer verildi. Paylaşım sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yetkililerin görevleri sırasındaki hatalarının başka insanların canlarına mal olabileceğinin İzmir depreminde bir kez daha görüldüğünü belirtti.

Geçen hafta İzmir'de meydana gelen depremin ardından enkazdan çıkılan minik Elif'in fotoğrafından ibret alınması gerektiğini kaydeden Arı, "Tüm görevli arkadaşlarımız ve yapı ruhsatı için gelen müteahhitlerin en ufak bir ihmale mahal vermemelerini amaçladık. Hizmette ortaya çıkacak hatanın telafisi mümkün olmayan sorunlara yol açtığını her daim hatırlatmak istedik. Bu anlamlı fotoğrafı İmar Müdürlüğümüzün duvarına ibret olması için astık." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaş durumuna geçtiler! Silahları ele geçirildi
Dünya

Savaş durumuna geçtiler! Silahları ele geçirildi

Etiyopya'da federal hükümetin, orduya devirmesi talimatını verdiği Tigray eyaleti yönetimi, ulusal ordunun Kuzey Komutanlığı'ndaki tüm silah..
Başkan Erdoğan 1939'u hatırlattı
Gündem

Başkan Erdoğan 1939'u hatırlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremin ardından hükümeti hedef alan CHP kanadına çok sert tepki gösterdi.
Koronavirüse yakalanmıştı! Süleyman Soylu'dan flaş açıklama
Gündem

Koronavirüse yakalanmıştı! Süleyman Soylu'dan flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs tedavisinin artık evde devam edileceğini belirterek eşinin ve kızının testinin negatife..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay