Depremzede çocuklar milli maçta!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinden etkilenen çocuklarla birlikte A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı maçı birlikte izliyor.

Maçtan önce beraberindeki çocuklarla basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "Art arda yaşanan depremlerle çok önemli bir süreci yaşıyoruz. İnşallah yaralarımızı birlikte onaracağız. Birlikte daha güzel günlere yürüyeceğiz. Bir yandan devlet olarak tüm kurum ve kuruluşlarla inşa çalışmalarını, yeni konutları hız şekilde yönetirken biz de bakanlık olarak işin sosyal boyutu itibarıyla sporun iyileştirici kullanma noktasında tüm imkanlarımızla seferberiz." dedi.

"Spor iyileştiren, rehabilite eden bir olgu." diyen Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

İnanıyorum ki sporun bu gücünü bu süreçte daha güçlü şekilde kullanacağız. Türkiye bir spor ülkesi, her alanda başarılarını madalyalarla katlayan bir ülke. Bu süreci inanıyorum ki hem spordaki başarılarımızı artırarak hem de gençlerimizi spora yönlendirerek yöneteceğiz. Milli maç için buradayız. İlk maçımızda Ermenistan'ı geçtik. Şimdi Hırvatistan maçımız var. Türkiye spor ülkesi. Her branşta inanılmaz başarılar var. Temenni ediyoruz ki futbolda da kulüplerimizle, milli takımımızla milletimize hak ettiği başarıları daha güçlü şekilde yaşatalım. İnanıyorum ki bu şampiyona bu noktada önemli bir adım olsun.

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