Depremzede çocuklar Hatay’da lunaparkta doyasıya eğlendi

Etkinlik kapsamında bayramın ilk 2 gününde 10 bin çocuğa ücretsiz bilet dağıtıldı. Biletle Kurtuluş Mahallesi’ne kurulan lunaparka giden çocuklar, doyasıya eğlendi.

Kaymakam Fikret Dağ, 6 Şubat 2023’teki depremlerin çocukların psikolojisini olumsuz etkilediğini belirtti. Çocuklar için sosyal aktiviteleri sürdürdüklerini anlatan Dağ, “Bu tür etkinliklerin deprem psikolojisini unutmak için ziyadesiyle faydalı olduğunu düşünüyoruz. Lunapark etkinliğinin çocuklarımıza faydalı olacağına inancımız sonsuz. BtcTurk başta olmak üzere emek ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocukların yüzündeki mutluluk bizi mutlu ediyor

BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri de depremlerin ardından çocukların moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Çocukların gelişimlerinde, sosyalleşme ve eğlenmenin önemli olduğunu ifade eden Güneri, şu değerlendirmede bulundu:

“BtcTurk olarak, özellikle deprem bölgesindeki çocukların morallerini düzeltmek ve iyi ruh hallerini desteklemek için çalışmalar yürütüyoruz. Çocukların potansiyellerini yaşamalarına teşvik etmek amacıyla bu bayram yanlarında olmak istedik. Burada her bir çocuğumuzun yüzünde göreceğimiz sevinç hepimizi çok mutlu edecek. Başta Kaymakamlığımız olmak üzere bu anlamlı programda bulunmamıza vesile olan herkese teşekkür ediyoruz.”

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