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Aktüel Depremzede çocuklar evlerini çizdikleri resimleri kale direğinde sergiliyor
Aktüel

Depremzede çocuklar evlerini çizdikleri resimleri kale direğinde sergiliyor

İzmir'de depremin ardından Bornova Stadyumu'na kurulan çadırlarda barınan ailelerin çocukları, gönüllüler eşliğinde oyun oynayıp resim yaparak yaşadıkları korkuyu unutmaya çalışıyor - Çocuklar, genellikle içinde ev ve aile figürlerinin yer aldığı resimleri, kale direklerine asıyorlar - Afetzede çocuklardan İrem Taşdemir: - "Ablalar bizi oyuncaklarla oynatıyor. Hep beraber resim yapıyoruz. Aklımızdan deprem çıkıyor" - Gönüllü Ata Türkşen: - "Bazı arkadaşlarımız çocuklarla ilgileniyor. Bir nebze de olsa deprem psikolojisini atlatmalarına yardımcı olmak istiyorlar"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 11:10:10 -
Depremzede çocuklar evlerini çizdikleri resimleri kale direğinde sergiliyor

İZMİR (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - İzmir'de, depremin ardından Bornova Stadyumu'na kurulan çadırlarda barınan ailelerin çocukları, gönüllüler eşliğinde yaptıkları resimleri kale direğinde sergiliyor.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar alan ya da yıkılan ailelerden bazıları, stadyumda kurulan çadırlarda barınıyor.

Burada birbiriyle tanışan afetzede çocuklar, yardımseverlerin gönderdikleri oyuncaklarla oynayıp boyalarla resim yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

Depremin izlerini bu şekilde silmeye çalışan çocuklar, genellikle içinde ev ve aile figürlerinin de yer aldığı resimleri, kale direklerine asıyorlar.

- "Aklımızdan deprem çıkıyor"

Ailesiyle çadırda konaklayan çocuklardan İrem Taşdemir, deprem nedeniyle çok korktuklarını ve üzüldüklerini belirterek güvenli olmadığı için evlerine giremediklerini ve Bornova Stadyumu'na kurulan çadırlarda konakladıklarını söyledi.

Konaklama alanında gönüllüler eşliğinde oyunlar oynadıklarını ifade eden Taşdemir, "Ablalar bizi oyuncaklarla oynatıyor. Hep beraber resim yapıyoruz. Her gün meyve suyu veriliyor. Aklımızdan deprem çıkıyor." dedi.

Gönüllü Ata Türkşen ise depremin ardından arkadaşlarıyla sosyal medyadan örgütlendiklerini belirterek 20-25 kişilik bir gönüllü grubuyla faaliyet yürüttüklerini dile getirdi.

Gelen yardımları depremzedelere dağıttıklarını belirten Türkşen, "Bazı arkadaşlarımız çocuklarla ilgileniyor. Onlarla oyunlar oynuyor, boyama kitaplarını boyuyorlar ve bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar. Bir nebze de olsa deprem psikolojisini atlatmalarına yardımcı olmak istiyorlar." diye konuştu.

- "Rabbim devletimizi başımızdan eksik etmesin"

Çadırda konaklayan depremzedelerden Aysel Uygun da Yeşilova Mahallesi'ndeki evlerinin depremde yan yattığını ve çok korktuklarını anlattı.

Aceleyle evden çıktıklarını belirten Uygun, "Buraya geldik. Rabbim, devletimizi başımızdan eksik etmesin. Allah, AFAD'dan razı olsun. Her şeyimizi yapıyorlar, veriyorlar." dedi.

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