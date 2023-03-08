  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Depremlerde hasar alan 5 katlı bina yıkıldı
Aktüel

Depremlerde hasar alan 5 katlı bina yıkıldı

Malatya'da depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina, görüntüleme yapıldığı sırada kendiliğinden çöktü.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 17:20:00 - 2023-03-08 17:22:50

Malatya'da depremlerde hasar gören ağır hasarlı bir bina kendiliğinden yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, henüz bilinmeyen nedenle kendiliğinden yıkıldı.

Binadaki yıkılmanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, askerler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binanın enkazında herhangi bir canlının olup olmadığını araştırıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23