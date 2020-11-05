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Aktüel Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan şüpheli, "afet bilinci eğitimi alma" şartıyla serbest bırakıldı
Aktüel

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan şüpheli, "afet bilinci eğitimi alma" şartıyla serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:47:27 -
Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan şüpheli, "afet bilinci eğitimi alma" şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, "İl Afet Müdürlüğü bünyesinde deprem ve afet bilinci ile ilgili eğitim veya seminer" alması şartını içeren adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir'de meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı ihbarı üzerine kimliği tespit edilen N.K. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan soruşturma başlattı.

Gözaltına alınıp Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen N.K. ifadesinin alınmasının ardından "İl Afet Müdürlüğü bünyesinde deprem ve afet bilinci ile ilgili eğitim veya seminer alması" şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "deprem ve afet bilinci ile ilgili eğitim alma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

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