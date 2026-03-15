Depremin yaraları sarılıyor! Asrın felaketinin ardından 123’üncü cami açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkım yaşayan Hatay’da yeniden inşa çalışmaları sürüyor. Depremler sonrası bölgenin yeniden inşa ve ihya inşa süreci için çalışmalara başlanmıştı. Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde depremde kullanılmaz hale gelen camilerin yerlerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelere cami yapımı için harekete geçilmiş ve kısa sürede çalışmalara başlanmıştı. Hatay'da asrın felaketinden bu yana inşa edilen 123'üncü cami Arsuz ilçesi Gülcihan Mahallesi'ne yapıldı. Gücihan Camii ismi verilen cami, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve vatandaşların katılımıyla ibadete açıldı.

“Bu zamana kadar 123 yeni cami açıldı”

Deprem sonrası kentte inşa edilen 123'üncü cami olan ‘Gülcihan Camii' hizmete aldıklarını ifade eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ''Asrın felaketi 6 Şubat ve devamındaki depremlerde maalesef şehrimizin tamamının neredeyse yüzde 40'ı bina stoğumuz kullanılamaz hale geldi. Bunlar içerisinde bizim camilerimiz ve dini yapılarımız da vardı. 6 Şubat 2023 itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında dünyada eşi benzeri görülmemiş bir seferberlik hareketi olarak millet devlet dayanışması oldu. Bu millet - devlet dayanışması içerisinde de şu ana kadar 123 yeni camimizi inşa edip hizmete almış olduk. Burası da bizim şu an itibariyle 123. camimiz, Gülcihan Camii oldu. Bunun yanında 50 Kuran kursumuzu ve 12 Diyanet gençlik merkezini de açmış olduk. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan'ın bu Cuma gününde bu camimizi açmak da bize ayrıca büyük bir mutluluk veriyor. Ben Gülcihan Camii'mizin başta Arsuz ilçemiz olmak üzere Hatay ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.