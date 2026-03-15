Birkaç basit malzeme ile.. 3 kaşık yetiyor! Saçı sapsarı yapıyor...

Selma Savcı Giriş Tarihi:

Birkaç basit malzeme ile saçlarınızı daha diri hale getirmeniz mümkün.

Bayram öncesi saçlarını yenilemek isteyenler için doğal yöntemler yeniden gündemde. Peki, kimyasal saç boyası kullanmadan saç rengi nasıl açılır? Sarı saçların formülünü sizler için derledik. İşte evde saçı sarıya boyayan en kolay teknik…

Evde saç boyamak isteyenler doğal saç açıcı karışımları araştırıyor. Bayram öncesi kuaför hazırlıkları da başladı.

Kimyasal boyalara alternatif arayanların tercih ettiği doğal karışımlar arasında özellikle papatya ve limon içeren tarifler dikkat çekiyor. Uzmanlar, doğru uygulandığında bu doğal yöntemlerin saç rengini birkaç ton açmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Evde kolayca hazırlanabilen bu yöntem için birkaç basit malzeme yeterli oluyor. Özellikle papatya, saçın doğal şekilde açılmasına yardımcı olan bitkiler arasında yer alıyor.

Malzemeler: 3 yemek kaşığı papatya 1 su bardağı sıcak su 1 yemek kaşığı limon suyu 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

NASIL HAZIRLANIR? Öncelikle papatyaları sıcak suyun içinde yaklaşık 10–15 dakika demleyin. Karışım ılıdıktan sonra içine limon suyu ve zeytinyağını ekleyin. Karışımı süzdükten sonra temiz ve nemli saçlara uygulayın.

Karışım saçlara uygulandıktan sonra yaklaşık 30–40 dakika bekletilebilir. Güneş ışığında beklemek saçın daha hızlı açılmasına yardımcı olabilir. Ardından saçlar ılık suyla durulanabilir.

Doğal yöntemler kimyasal boyalar kadar hızlı sonuç vermese de düzenli kullanımda saçın rengini birkaç ton açabilir. Özellikle açık kahverengi ve kumral saçlarda daha belirgin sonuçlar elde edilebildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, doğal karışımlar uygulanmadan önce saçın küçük bir bölümünde denenmesini öneriyor. Ayrıca saçın kurumasını önlemek için işlem sonrasında nemlendirici bakım yapılması tavsiye ediliyor.

İlber Ortaylı'nın vefatı sonrası İmamoğlu hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu
Gündem

İlber Ortaylı'nın vefatı sonrası İmamoğlu hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu

Türk tarihçiliğinin duayen ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı ülkeyi yasa boğarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı mesa..
Hark Adası'na saldırı sonrası İran'dan üstü kapalı tehdit: Çok tehlikeli
Dünya

Hark Adası'na saldırı sonrası İran'dan üstü kapalı tehdit: Çok tehlikeli

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hark Adası ve Ebu Musa Adası'na yapılan saldırıda kullanılan HIMARS roket sisteminin Birleşik Arap Emirl..
İsrail’de mühimmat paniği: "Füze savunma stokları tükenmek üzere!"
Dünya

İsrail’de mühimmat paniği: "Füze savunma stokları tükenmek üzere!"

ABD medyası, İsrail’in İran ile devam eden çatışmalarda balistik füze savunma sistemlerinin "kritik derecede azaldığı" yönünde Washington’ı ..
İsrail'e rahat yok! İran'dan yeni misilleme
Dünya

İsrail'e rahat yok! İran'dan yeni misilleme

İran'dan yapılan misilleme kandan beslenen terör devleti İsrail’in kuzeyini hedef aldı

Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!
Gündem

Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!

Siyonist işgal rejiminin sözde yöneticileri hakkındaki iddialar her geçen gün daha da netlik kazanıyor. Sosyal medyadaki teknik analizler ve..
Netanyahu Geberdi: Siyonist işgal rejimi sarsılıyor!
Gündem

Netanyahu Geberdi: Siyonist işgal rejimi sarsılıyor!

Siyonist işgal rejiminin eli kanlı elebaşı Netanyahu’nun akıbetiyle ilgili iddialar dünyayı çalkalıyor. İran'ın nokta atışı füze saldırıları..
