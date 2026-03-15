Birkaç basit malzeme ile.. 3 kaşık yetiyor! Saçı sapsarı yapıyor...
Birkaç basit malzeme ile saçlarınızı daha diri hale getirmeniz mümkün.
Bayram öncesi saçlarını yenilemek isteyenler için doğal yöntemler yeniden gündemde. Peki, kimyasal saç boyası kullanmadan saç rengi nasıl açılır? Sarı saçların formülünü sizler için derledik. İşte evde saçı sarıya boyayan en kolay teknik…
Evde saç boyamak isteyenler doğal saç açıcı karışımları araştırıyor. Bayram öncesi kuaför hazırlıkları da başladı.
Kimyasal boyalara alternatif arayanların tercih ettiği doğal karışımlar arasında özellikle papatya ve limon içeren tarifler dikkat çekiyor. Uzmanlar, doğru uygulandığında bu doğal yöntemlerin saç rengini birkaç ton açmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.
Evde kolayca hazırlanabilen bu yöntem için birkaç basit malzeme yeterli oluyor. Özellikle papatya, saçın doğal şekilde açılmasına yardımcı olan bitkiler arasında yer alıyor.
Malzemeler: 3 yemek kaşığı papatya 1 su bardağı sıcak su 1 yemek kaşığı limon suyu 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
NASIL HAZIRLANIR? Öncelikle papatyaları sıcak suyun içinde yaklaşık 10–15 dakika demleyin. Karışım ılıdıktan sonra içine limon suyu ve zeytinyağını ekleyin. Karışımı süzdükten sonra temiz ve nemli saçlara uygulayın.
Karışım saçlara uygulandıktan sonra yaklaşık 30–40 dakika bekletilebilir. Güneş ışığında beklemek saçın daha hızlı açılmasına yardımcı olabilir. Ardından saçlar ılık suyla durulanabilir.
Doğal yöntemler kimyasal boyalar kadar hızlı sonuç vermese de düzenli kullanımda saçın rengini birkaç ton açabilir. Özellikle açık kahverengi ve kumral saçlarda daha belirgin sonuçlar elde edilebildiği belirtiliyor.
Uzmanlar, doğal karışımlar uygulanmadan önce saçın küçük bir bölümünde denenmesini öneriyor. Ayrıca saçın kurumasını önlemek için işlem sonrasında nemlendirici bakım yapılması tavsiye ediliyor.
