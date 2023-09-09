Depremin üzerinden 7 ay geçti: Hatay'da enkazdan bir ceset daha çıktı!
Hatay'da meydana gelen depremin üzerinden 215 gün geçmesine rağmen "Yerinde Dönüşüm" projesi çerçevesinde yapılan temel kazısı sırasında enkaz altında bir ceset bulundu.
Hatay'da meydana gelen depremin üzerinden 215 gün geçmesine rağmen "Yerinde Dönüşüm" projesi çerçevesinde yapılan temel kazısı sırasında enkaz altında bir ceset bulundu.
Olay, merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Antakya'da "Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında çalışmalar başlatıldı.
Olay, merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Antakya'da "Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında çalışmalar başlatıldı.
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Depremin yıktığı Atatürk Caddesi'ndeki iş hanı ve çok katlı otoparkın bulunduğu arazide temel atmak için yapılan kazı çalışması sırasında enkazda ceset bulundu. Cinsiyeti ve kimliği belirlenemeyen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Cesedin cinsiyeti ve kimliğinin, DNA testinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA