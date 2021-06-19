Depremin neden diğerlerinden farklı salladığı açıklandı

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3,9 olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,2 olarak kaydetti.

Ancak depremin büyüklüğünden çok, sarsıntısının diğer depremlerden farklı olması dikkat çekti. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz konuya açıklık getirdi.

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, yaptığı açıklamada, "Bir gümbürtü şeklinde ve masanın sallantısı şeklinde hissettim. Bir eşya düşmüş gibi etki yaptı. Bu tür etki genellikle çok yakın depremlerde olur. Eğer deprem uzaksa yer sarsıntısı hissedersiniz. Yakınsa da ayaklarınıza biri sanki balyozla vuruyormuş gibi bir his olur. Büyüklüğü konusunda iki tane farklı değer var, yer konusunda da farklılık var ama İstanbul’a çok yakın bir noktada olduğu belli. AFAD’ın verdiği haritada Pendik-Kartal civarları görünüyor. Fakat burada bildiğimiz kadarıyla karada bir fay söz konusu değil. Pendik-Tuzla arası bir fay var ama bunun da aktif olup olmadığı tartışmalı" ifadelerini kullandı.

NTV'ye konuşan Tüysüz, Pendik-Tuzla arasındaki faya işaret ederek, "Böyle bir fayın büyük deprem üretme potansiyeli yok. Genelde küçük deprem üretebilecek bir şey. Onun da aktif olup olmadığı konusunda yeterli bilgi söz konusu değil. Çünkü fay büyük ölçüde yerleşim yerlerinin içerisinden gidiyor. Onun için de üzerinde çok detaylı yapılmış çalışmalar yok. Bu deprem Kartal-Pendik civarında ise bu fayda kuşkulanmak gerekir. Ama başka yerde de olma ihtimali var" diye konuştu.