Depremin merkezinde buruk Kurban Bayramı

Depremin merkezi Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı namazı camiler ve konteyner kentlerde idrak edildi.

Kurban Bayramı namazı nedeniyle sabahın erken saatlerinde Karacasu Konteyner Kent’teki mescide gelen depremzedeler bayram namazını idrak etti. Namaz sonrası imam hatibin yaptığı dualara hep birlikte amin diyen depremzede vatandaşlar bayramlaştı. Türkiye’nin en büyük dördüncü camisi Abdülhamit Han Camii’ne gelen yüzlerce vatandaş, kurban ibadeti öncesinde bayram namazlarını idrak etti.

Depremzede Alper Altay, "Buruk bir bayram yaşıyoruz yine. Geçmişlerimize Allah rahmet eylesin. Bu günlerimizi ve yaşadıklarımızı unutmayalım unutturmayalım hepimize ders olsun" dedi.

Bir başka depremzede ise, "Deprem sonrası ailelerimizden hayatını kaybedenler oldu hepsine Allah rahmet eylesin. Konteyner Kentte namazımızı kıldık. Allah herkesi birbirine kavuştursun. Hasret giderelim" diye konuştu.

Yaşanan depremlerden dolayı buruk bir bayram geçirdiklerine değinen Mücahit Bulut, “Tüm İslam Aleminin, tüm Türkiye’nin ve Kahramanmaraşlıların Kurban Bayramı’nı tebrik diyorum, depremde yakınlarını kaybedenlere de Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah bu bayram mahsun gönüllere dokunmaya vesile olur. Onlara da sabırlar diliyorum. İnsanların birbirlerine destek çıkması gereken zamanlardır bayramlar. İnşallah insanlar birbirlerine farklı yollarla, ziyaretlerle, kestikleri kurbanlardan verecekleri paylarla destek olmaya çalışırlar. Bu zor zamanlarda zor günlerde insanların birbirlerine sahip çıkması önemli. İnşallah bir nebze de olsa bu bayramlar bu duruma vesile olur” ifadelerini kullandı.

Depremlerde birçok akrabasını kaybettiğini dile getiren Erol Boz da, “Rabbim ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmasın. Kahramanmaraş ve deprem bölgesinde buruk bir bayram yaşıyoruz. Kahramanmaraş ve deprem bölgesinde yaşayıp da depremden dolayı akrabasını kaybetmeyen biri yok sanırım. Ülkemize ve İslam alemine Kurban Bayramı’nın mübarek olmasını diliyorum. Bu ibadet Allah’ın bizlere bir talimatıdır, emridir. Kurban kesen vatandaşlar, kesmeyen kardeşlerimize yardımda bulunması lazım” diye konuştu.

Vatandaşlardan Fatih Bağcı ise “Tüm İslam Alemi’nin, ülkemizin ve milletimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. İnsanlar mutlu ama bu buruk bir mutluluk” diye kaydetti.