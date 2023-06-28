  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ukraynalı asker Türk yapımı zırhlı aracı öve öve bitiremedi! Bombalı saldırıdan yara almadan kurtuldu

Ersan Şen'den Merdan Yanardağ tepkisi: CHP daha çok seçim kaybedecek!

Altın fiyatlarında düşüş! Dolar tahminleri: Kur farkı nedeniyle artış ile ilgili uyarı, altın tahmini

Rum basını: AB, Nikos Hristodulidis'in önerisini benimsemedi! Büyük şok!

Meral Akşener'in kayınbiraderinden İP'lileri çıldırtacak sözler! 'Salak sahte kuzen...'

Sandıktan ders çıkaramamış! Temel beyden yerel seçim ittifakı çıkışı

Rum kesimindeki akaryakıt istasyonlarından Türkiye protestosu! Ayağa kalkıp isyana başladılar

Türk casusu olduğu iddiası: Ermenistan, Japon Akademisyen Wakizaka'nın ülke ile ilişkisini kestiler!

Kemal yine şaşırtmadı... Bebek katilini öven Merdan'a sahiplendi

Rus Wagner grubunun Suriye'deki akıbeti: Ülkeye girişi ne olacak, yasakladı mı, kalacak mı? İlan etti
Gündem Depremin merkezinde buruk Kurban Bayramı
Gündem

Depremin merkezinde buruk Kurban Bayramı

Yeniakit Publisher
2023-06-28 07:15:00 -
Depremin merkezinde buruk Kurban Bayramı

Depremin merkezi Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı namazı camiler ve konteyner kentlerde idrak edildi.

Depremin merkezi Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı namazı camiler ve konteyner kentlerde idrak edildi.
Kurban Bayramı namazı nedeniyle sabahın erken saatlerinde Karacasu Konteyner Kent’teki mescide gelen depremzedeler bayram namazını idrak etti. Namaz sonrası imam hatibin yaptığı dualara hep birlikte amin diyen depremzede vatandaşlar bayramlaştı. Türkiye’nin en büyük dördüncü camisi Abdülhamit Han Camii’ne gelen yüzlerce vatandaş, kurban ibadeti öncesinde bayram namazlarını idrak etti.
Depremzede Alper Altay, "Buruk bir bayram yaşıyoruz yine. Geçmişlerimize Allah rahmet eylesin. Bu günlerimizi ve yaşadıklarımızı unutmayalım unutturmayalım hepimize ders olsun" dedi.
Bir başka depremzede ise, "Deprem sonrası ailelerimizden hayatını kaybedenler oldu hepsine Allah rahmet eylesin. Konteyner Kentte namazımızı kıldık. Allah herkesi birbirine kavuştursun. Hasret giderelim" diye konuştu.
Yaşanan depremlerden dolayı buruk bir bayram geçirdiklerine değinen Mücahit Bulut, “Tüm İslam Aleminin, tüm Türkiye’nin ve Kahramanmaraşlıların Kurban Bayramı’nı tebrik diyorum, depremde yakınlarını kaybedenlere de Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah bu bayram mahsun gönüllere dokunmaya vesile olur. Onlara da sabırlar diliyorum. İnsanların birbirlerine destek çıkması gereken zamanlardır bayramlar. İnşallah insanlar birbirlerine farklı yollarla, ziyaretlerle, kestikleri kurbanlardan verecekleri paylarla destek olmaya çalışırlar. Bu zor zamanlarda zor günlerde insanların birbirlerine sahip çıkması önemli. İnşallah bir nebze de olsa bu bayramlar bu duruma vesile olur” ifadelerini kullandı.
Depremlerde birçok akrabasını kaybettiğini dile getiren Erol Boz da, “Rabbim ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmasın. Kahramanmaraş ve deprem bölgesinde buruk bir bayram yaşıyoruz. Kahramanmaraş ve deprem bölgesinde yaşayıp da depremden dolayı akrabasını kaybetmeyen biri yok sanırım. Ülkemize ve İslam alemine Kurban Bayramı’nın mübarek olmasını diliyorum. Bu ibadet Allah’ın bizlere bir talimatıdır, emridir. Kurban kesen vatandaşlar, kesmeyen kardeşlerimize yardımda bulunması lazım” diye konuştu.
Vatandaşlardan Fatih Bağcı ise “Tüm İslam Alemi’nin, ülkemizin ve milletimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. İnsanlar mutlu ama bu buruk bir mutluluk” diye kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23