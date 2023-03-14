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Aktüel Depremin dehşetini gözler önüne seren manzara
Aktüel

Depremin dehşetini gözler önüne seren manzara

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin dehşetini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 23:35:00 - 2023-03-14 23:35:11

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından depremin dehşetini ortaya koyan yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Adıyaman’da hasarlı binalarda nakliyatçılar ile beraber eşyalarını binalarda çıkaran vatandaşlar bina merdivenleri zarar gördüğü için mecburen eşya taşıma asansöründen yararlanıyorlar.

Binadan eşya taşıma işini mobil asansörlerle ile halleden vatandaşlar daire içindeki engellerle ile bu sefer baş etmek zorunda kalıyor. Katlarda bulunan dairelerin giriş kapıları depremden dolayı yıkıldığı için kapanırken asansörün yanaşabildiği dairelere geçmek için ortadaki duvarlar balyoz ile kırılıyor.

Girişleri tamamen kapanan daireler veya odaların duvarları kırılarak geçiş olan dairelerden eşyalar indiriliyor. O anlar ise telefon kamerası ile kayıt altına alındı.

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