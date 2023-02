Depremin ardından Ligler erteleniyor mu? Dursun Özbek'ten ilk açıklama...

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Liglerin ertelenmesiyle alakalı şu anda bir görüş yok. Toplantı sonrası ne çıkacak göreceğiz." dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bir çok ili etkileyen deprem felaketi sonrasında afetzedeler için Nef Stadyumu’nda devam eden yardım toplama çalışmalarını yerinde inceledi. Deprem sabahında yönetim kurulu ile toplanarak kriz masası oluşturduklarını ifade eden Dursun Özbek, "Yardımları bulmak önemli. Onun kadar önemli bir konu ise yardımların nasıl dağıtılacağı. Bölgeye nasıl ulaştırılacağı çok önemli. Bunun planlamasını yaptık. Stadın iki katını lojistik destek için ayırdık ve insanlara çağrı yaptık. Her taraftan gönüllüler buraya koştu geldi. Burada muazzam bir kalabalık oldu. Bu yardımları bölgeye ulaştırmamız çok önemliydi” diye konuştu.

“TÜRKİYE TEK YUMRUK OLDU”

Haber7'ye göre; “Çok büyük bir felaket yaşıyoruz. Çok korkunç bir manzara var” diyen başkan Özbek, “Bu büyük felaketin yaralarını sarmak için herkes elinden geleni yapıyor. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralananlar inşallah çabuk şekilde sağlıklarına kavuşur. Hepimize geçmiş olsun. Türk milletinin burada en önemli özelliklerinden birlik, beraberlik ve tek yumruk halinde olmak hasleti bu surette görülmüş oldu. Bu çok önemli. Tekrar bütün Türkiye tek yumruk oldu. Bölge insanına yetişmek, ulaşmak için elinden geleni yapıyor” açıklamasında bulundu.

“Yaptığımız en önemli faaliyetlerden birisi Başkanvekilim Erden Timur o gece Hatay’a ulaştı. Orada büyük bir depo tuttuk” diyen başkan Özbek, “Bu yardımın dağıtılması, ihtiyaç sahiplerine ulaşması en önemli faktör. Dağıtım için nakli araçlar düzenledik. Şu anda bu çalışmalara bağlı olarak yükleme alanındaydım. Bugün 46’ncı TIR’ı sevk ediyoruz. Yardımlar devam ediyor. Lojistik firmalar bize büyük destek veriyor. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu Üyesinden sporcusuna kadar herkes burada. Bölgeye azami desteği vermek için herkes elinden geleni yapıyor. Orada binalar yerle bir oldu. İnsanların günlük ihtiyacının dışında bir de barınma ihtiyacı doğdu. Bu itibarla önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile konuştuk. Onlar konteyner kent kurma çabasında. Sayın bakana konteyner kenti desteklemek istediğimizi söyledim. En azından orada acil ihtiyaçları gidermek için ilk etapta 100 tane konteyneri sevk edelim dedim. O da memnun oldu. Sayın valinin özel kalemiyle görüştüm. Kendilerine bu hazırlığı yaptığımızı söyledim. Ayrıca bölgede irtibatı kurması için merhum başkanımız Mustafa Cengiz’in oğlu Sarper Cengiz ile irtibat kurduk. Kendisi Gaziantep’te ve bölgeyi iyi tanıyor. 100 konteyneri Gaziantep’e ulaştırmaya çalışacağız. Eksikler bitmiyor. Kulüp, camia olarak en üst seviyede nasıl destek olabiliriz, bunun gayreti içindeyiz. Çok acı bir tablo. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

“YARALARI SARMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Sevgi ikliminin, birlik ve beraberliğin yaratılması gerektiğini söyleyen Özbek, “Galatasaray camiası içinde bu tasvip gördü. Bu yolda ilerliyoruz. Ondan sonra da futbolun bileşenleri için de benzer çağrıları yaptım. Bugün de gördük ki böyle bir şeye ihtiyaç var. Zaman geliyor ve birlikteliğin önemi ortaya çıkıyor. Keşke böyle ortaya çıkmasa. Keşke bu felaketleri yaşamasak. Her kulüp, her vatandaş, her sivil toplum kuruluşu bu acıyı hafifletmek için gönüllülük esasıyla çalışıyor. Türk insanının hasletinde bu var. Milletimle, camiamla gurur duyuyorum. Bugünlerde bir araya gelip yaraları sarmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

“LİGLERİN ERTELENMESİYLE ALAKASI ŞU ANDA BİR GÖRÜŞ YOK”

Başkan Özbek, bugün gerçekleştirilen TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının sorulması üzerine ise “Kulüpler Birliği bir toplantı düzenledi. Gündem sadece bölgeye nasıl yardım ulaştırılır ve bu felaketin yaralarını sarmak üzere bu toplantı yapılıyor. Liglerin ertelenmesiyle alakalı şu anda bir görüş yok. Toplantı sonrası ne çıkacak göreceğiz” diye konuştu.