Yerel Çöpteki servet sahibine kavuştu! Esenyurt'ta insanlık ölmemiş dedirten olay!
Yerel

Çöpteki servet sahibine kavuştu! Esenyurt'ta insanlık ölmemiş dedirten olay!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çöpteki servet sahibine kavuştu! Esenyurt'ta insanlık ölmemiş dedirten olay!

Esenyurt Belediyesi temizlik işçileri, çöplerin arasında buldukları yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerindeki altın paketini sahibine teslim ederek büyük bir dürüstlük örneği sergiledi. Yanlışlıkla çöpe giden bir servetin peşine düşen belediye ve emniyet ekipleri, adeta iğneyle kuyu kazarak altınları gün yüzüne çıkardı.

Esenyurt'ta yaşayan Suriyeli Faraj Mustafa, içerisinde yüklü miktarda altın bulunan bir paketi yanlışlıkla çöpe attıklarını fark edip durumu Esenyurt Belediyesine bildirdi. İhbar üzerine atık toplama tesisine giden belediye ekipleri, çöp kamyonlarından Silivri'ye gönderilmek üzere tıra yüklenen atıkları boşaltarak titiz bir arama çalışması başlattı. Kepçeler yardımıyla yapılan ayrıştırma işleminin ardından ekipler, vatandaşla birlikte elle arama gerçekleştirdi. Yoğun çalışmalar sonucunda altınların sarılı olduğu bez parçasına ulaşıldı. Paketin içerisinden yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde 26 adet tam altın ve 2 adet yarım altın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince tutanak altına alınan altınlar, sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.

'HEPSİNDEN ALLAH RAZI OLSUN'

Yaşadığı büyük panik sonrası altınlarına kavuşan Faraj Mustafa, belediye ve emniyet ekiplerine teşekkür ederek, "Zabıta ekipleriyle birlikte olay yerine geldik. Polisler de çok yardımcı oldu. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

 

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23