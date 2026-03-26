Yahudi Haham Akit’e konuştu: Siyonizm Yahudilerin de düşmanı! Filistin için dua ediyoruz!

Mahmut MUSLİHAN / İSTANBUL

Akit’e konuşan Haham Joseph Kohn, Yahudiler için de büyük tehdit olarak nitelediği Siyonizme tepki gösterdi. Siyonizmin Yahudi inancına ters düştüğünü belirten Kohn, Yahudi hukukunun öldürmeyi, zulmetmeyi ve başkalarının mallarına zarar vermeyi açıkça yasakladığını ancak Siyonistlerin Filistin’deki işgalleri ve yıkımı genişletmeyi hedeflediğini söyledi. Siyonizm öncesinde Yahudilerin Filistin’de ve Osmanlı coğrafyasında barış içinde yaşadığını belirten Kohn, “Müslüman ve Hristiyan komşularımızla uyum içerisinde yaşadık. Hem dini prensiplerimiz hem de Filistin halkının hakları ihlal edildiği için Siyonist işgale karşıyız” dedi.

DÜNYA TÜRKİYE’NİN ARKASINDA DURMALI

Türkiye’nin uluslararası alandaki rolüne de dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yahudilik ile Siyonizm arasındaki ayrımı net şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. Türkiye’nin Filistin meselesinde önemli bir aktör olduğunu belirten Kohn, dünyanın da Türkiye'nin arkasında bu sürece katkı sunmasını temenni ettiklerini söyledi.

YAHUDİLER DE BASKI ALTINDA

Kohn, İsrail‘deki Siyonizm karşıtı Yahudilerin de baskı altında olduğunu, İsrail ordusunda görev yapmayı reddeden gençlerin tutuklandığını, protestolarda halka sert müdahaleler yapıldığını anlatarak dünya genelinde Siyonizm karşıtı Yahudilerin sayısının arttığını söyledi. Gazze’de yaşananlara da değinen Kohn, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, özgür bir Filistin için dua ettiklerini de ifade etti.