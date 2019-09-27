Depremin ardından İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü!
İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından İstanbul Boğazı'nda çekilen bir görüntü, sosyal medyada gündem oldu.27 Eylül 2019 Cuma 18:34
Üsküdar Sahili'nden İstanbul Boğazı'na akan çamur drone ile görüntülendi. Depremden sonra gerçekleşen çamur akıntısının sebebi merak konusu oldu.
İstanbul'da dün yaşanan depremin ardından İstanbul Boğazı'nda çekilen çamur görüntüleri merak uyandırdı. Aşığı yağışların olduğu dönemlerde Beylerbeyi Sahili'nde görülen çamur, bugün boğaz sularını kapladı.
Havadan çekilen görüntülerde Beylerbeyi Sahili'nde denizin yüzeyini kaplayan tabaka dikkat çekti. Denize akan çamurun nedeni merak konusu oldu.
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