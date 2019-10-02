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Depremi ranta çevirme peşindeler

Doğal afetleri fırsat bilen sigorta şirketleri büyük vurgunlar yapıyor... İstanbul’da yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından sigorta şirketleri cep telefonlarına attıkları mesajlarla zorunlu trafik sigortası, deprem sigortası gibi zorunluluğu olan sigortalarda sözde indirim vaadiyle vatandaşları kandırıp cebini boşaltmaya çalışıyor.

02 Ekim 2019 Çarşamba 11:29
Depremi ranta çevirme peşindeler

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Birçok sigorta şirketi temin ettikleri cep telefonu fihristlerini harekete geçirerek mesajlarla vatandaşları indirim vaadiyle kendi şirketlerine yönlendirmeye çalışıyor. Özellikle yurt dışı bağlantılı sigorta şirketleri zorunlu trafik sigortası, deprem sigortası gibi zorunluluğu olan sigortalar kapsamında vatandaşın cebini boşaltmaya çalışıyor. Konuya ilişkin Yeni Akit’e açıklamada bulunan Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, “Birçok sigorta şirketi yasalara aykırı davranıyor. Ülkemizde bu şirketlere dur diyecek doğru düzgün bir yasal düzenleme yok. Özellikle doğal afet olduğu zaman bu şirketler çok büyük vurgunlar yapıyor” dedi.

Vatandaşların korkuları üzerinden para kazanıyorlar

Son dönemde özellikle İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde yaşanan doğal afetleri fırsata çevirmek isteyen bazı sigorta şirketleri, yaşanan üzücü olayları kanundaki boşluklardan yararlanarak fırsata çevirmeye çalışıyor. Özellikle yurt dışı menşeli sigorta şirketleri, GSM operatörlerinden aldıkları telefon numaraları ile vatandaşlara ulaşıp deprem sigortasında sözde ‘indirim’ vaatlerinde bulunarak insanların korkuları üzerinden para kazanmayı hedefliyor.

Sigorta şirketlerinin suiistimali afet zamanlarında artıyor

Türkiye’de faaliyet gösteren büyük şirketlerin insanları her alanda suistimal ettiğini belirten Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, “Ülkemizde özellikle sigorta şirketleri yabancı menşeli. Bu şirketler yasalarda ki boşlukları bularak vatandaşları soymaya çalışılıyor. Türkiye’de son dönemde sel gibi, deprem gibi birçok doğal afet yaşandı. Bu afetleri kendilerince fırsata çevirmek istiyorlar. Kim ne derse desin bu sigorta şirketlerinin sözde kampanya adı altında yaptıkları işler, doğal afet zamanlarında gözle görünür bir şekilde artıyor. Şirketlerin faydalandığı yasal boşluklar devlet tarafından acilen giderilmeli. Denetimlerin ve cezaların da artırılması gerekiyor. Tüketicilerin bu tip konularda sürekli bilgilendirilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız büyük şirketler tarafından haksızlığa uğradıkları zaman hakkını aramaktan korkuyor.

Vatandaşlar habersiz

Kendi kendine, ‘Dava açsam da kaybederim’ deyip hakkına razı oluyor. Devletimizin vatandaşa, ‘Ben sizin arkanızdayım’ güvenini vermesi lazım. Ayrıca vatandaşlarımız bir iş yapmadan önce detaylı olarak araştırma yapmalı. Sigortacılık kanununu iyi bile kişilerden, ilgili kurumlardan yardım almalı. Birçok vatandaşımız bu kurumlardan, kişilerden habersiz. Bunların anlatılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 11:29
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. sigorta şirketi
  4. cep telefonu fihristleri
  5. zorunlu trafik sigortası
  6. deprem sigortası
  7. Yeni Akit
  8. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar
  9. GSM operatörleri

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