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Depreme telefoncuda yakalandılar! Panik anları kameraya böyle yansıdı
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Gündem Depreme telefoncuda yakalandılar! Panik anları kameraya böyle yansıdı
Gündem

Depreme telefoncuda yakalandılar! Panik anları kameraya böyle yansıdı

İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Depreme telefoncuda yakalanan vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 16:45:00 - 2021-06-19 16:47:40

İstanbul’da 3.9 büyüklüğündeki hissedilen depreme telefoncuda yakalanan vatandaşların kaçış anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da deprem

İstanbul Kartal’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleşen depreme telefoncuda yakalananların kaçış anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların panik halinde kaçtığı görüldü.

Görüntülerde kaçmaya başlayan şahsın sonra dönerek telefonunu aldığı görülüyor.

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