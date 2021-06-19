Depreme telefoncuda yakalandılar! Panik anları kameraya böyle yansıdı
İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Depreme telefoncuda yakalanan vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul’da 3.9 büyüklüğündeki hissedilen depreme telefoncuda yakalanan vatandaşların kaçış anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'da deprem
İstanbul Kartal’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleşen depreme telefoncuda yakalananların kaçış anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların panik halinde kaçtığı görüldü.
Görüntülerde kaçmaya başlayan şahsın sonra dönerek telefonunu aldığı görülüyor.