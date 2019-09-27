0553 313 94 23

Depreme karşı riskli bina nasıl anlaşılır? İşte o 7 madde!

Dün İstanbul'da meydana gelen deprem "Evim ne kadar sağlam?" sorusunu akıllara getirdi. Uzmanlara göre binasıyla ilgili endişesi olanlar için ilk adım deprem dayanıklılık raporunun alınması. Peki binanız depreme ne kadar dayanıklı? İşte binanızın riskli olabileceğini gösteren 7 madde!

27 Eylül 2019 Cuma 10:24
Depreme karşı riskli bina nasıl anlaşılır? İşte o 7 madde!

İstanbul'da meydana gelen deprem bir kez daha oturduğumuz evlerin sağlamlığı konusunu gündeme getirdi. Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre, Tektaş Kentsel Dönüşüm Uzmanı Hakan Çatalkaya, vatandaşların binalarının sağlam olup olmadığı ile ilgili bir ön tespit yapabileceğini dile getirdi.Çatalkaya binanın riskli olabileceğini gösteren 7 maddeyi sıraladı. Eğer bu maddelerden biri sizin için geçerli ise binanızın deprem testini yaptırıp deprem dayanıklılık raporlarınızı almanız gerekiyor.

Rapor alınmalı

Bu noktada şu ayrımı göz önünde bulundurmak gerek; Deprem dayanıklılık raporu ile risk tespiti birbirinden oldukça farklı. Çatalkaya'nın verdiği bilgiye göre risk tespiti sonrası bina riskli ise geri dönüşü olmayan bir yola giriliyor. Çünkü bu aşamada ilçe belediyesi devreye giriyor ve vatandaşa tebligatlar gönderildikten sonra bina 60 gün içinde yıkılıyor. Çatalkaya bu nedenle ilk adımın bilgilendirme amaçlı olan dayanıklılık raporu olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Her iki raporun da inşaat mühendisleri tarafından hazırlandığını belirten Çatalkaya, “Bilgilendirme amaçlı dayanıklılık raporu mühendislik firmalarınca, dönüşüm için gerekli risk tespit raporu ise bakanlık onaylı kurumlarca hazırlanıyor. Uzmanlar hem binada karot örnekleri alıp inceliyor hem de zemin yapısını değerlendiriyor. Buna göre bir rapor ortaya çıkıyor. 10 daireli bir apartmanda daire başına ortalama 300-400 lira ile bu raporu almak mümkün. Bu rapora göre bina riskli çıkarsa daire sahipleri kendi aralarında anlaşıp kentsel dönüşüm sürecini başlatabilir. Ama direkt riskli bina tespiti yaparsa dönüşüm için ön hazırlık şansı kalmaz."

Çatalkaya, gelecek rapora göre binalarda güçlendirme ya da yıkılıp yeniden yapılma seçeneklerinin doğacağını, her ikisinde de vatandaşın bakanlıktan kredi ya da kira yardımı alabileceğini sözlerine ekledi.

Risk alarmı veren 7 kritere dikkat!

- Bina 1999 yılından önce yapıldıysa

- Bina projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa

- İnşaatta hazır beton kullanılmadıysa

- Binadan daha önce alınmış karot beton dayanımı C10 altındaysa

- Bina kolon ve kirişlerinde çatlaklıklar varsa

- Bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları veya benzeri şeyler varsa

- Bina dere yatağı, dolgudaysa riskli olma ihtimali var.

6.7 milyon konut riskli

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıkladı. Buna göre ülke genelinde 6.7 milyon riskli konut var. Bu konutların tamamının dönüşümü için öngörülen süre ise 20 yıl. Bakanlığın 5 yıllık planı ise 1.5 milyon konutun dönüşmesi. Bunun için her yıl 100 bini İstanbul'da olmak üzere 300 bin konutun dönüşmesi hedefleniyor.

Dönüşüm rant olarak görülmemeli

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Artık müteahhitlerin fazla metrekare hesabı yapmasından, arsa sahiplerinin ekstra avantaj sağlama ısrarcılığından vazgeçmesinin ne kadar elzem olduğu ortadadır. Riskli binaların dönüştürülmesi bir rant aracı olarak görülmemesi gerektiği kabullenilmeli. Bu konu çok önemli” diye konuştu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 10:24
  1. İstanbul
  2. deprem

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    O dediğin incelemeyi yapacak donanıma sahip HİÇBİR şirket yok. Boşuna masraf. İki çekiç bir matkaptan ibaret, birde kendini bir HALT zanneden sözde teknisyen.
  • Evim sağlam değilEvim sağlam değil1 sa önce
    Allah'a sığındım 5 vakit namaz kılıyorumve namazın sonunda afet duası okuyorum.Bu yüzden güvendeyim

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İsot üretiminde çalışan kadınlar Ekmeklerini 'acı'dan çıkartıyorlar
  1. İsot üretiminde çalışan kadınlar..
  2. Okul bahçesini 'macera park' gibi..
  3. Okul çağındaki çocuklara düzenli süt..
  4. Doğalgaza zam gelecek mi?
  5. Teslim olan teröristlerden HDP itirafı
  6. Sağlık personeli alımı sözleşmeli..
  7. Karamanoğlu Ahmet Bey olma
  8. Güvenli Bölge'nin detayları ortaya çıktı
  9. Herç ile hayatlar felç
  10. Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna..
  11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mektubu
  12. Kamu bankalarından otomotivcilere..
  13. Deprem anında telefon nasıl..
  14. Memur alimi kamu memur alımı, kamu..
  15. İşte telefon şebekelerinin kilitlenme..
  16. Benzinde 26 kuruş indirim
  17. Unifree yönetimine üst düzey atama
  18. Deprem sonrası 'çalışmamız var' deyip..
  19. Çürük elmalar ayıklanmalı hızlı karar..
  20. Rönesans, uluslararası bir petrokimya..
Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!

Günün Karikatürü

27 Eylül 2019
Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’
Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’