Depreme hazırlıkta en acı detay

Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Furkan Uğur Eşitti, özel bireylerin deprem anına ve sonrasına hazırlıklı olması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı. Özel bireylerin sesini duyurmaya çalışan Furkan Uğur Eşitti, kaleme aldığı mektubunu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılması için ilgili kurumlara gönderdi.

"Her türlü çabayı göstermek için hazırız"

Eşitti'nin mektubunda, "Sizden istirhamımız, engelli vatandaşlarımızın deprem riskine karşı bilinçlendirilmesi ve hazırlıklı olmaları için desteklerinizi sürdürmenizdir. Cep telefonlarına yüklenebilecek uygulamalarla, taşınabilir cihazlarla ve psikolojik destek programlarıyla engelli vatandaşlarımızın daha güvende hissetmelerini sağlayabiliriz. Bu yılın engelliler için deprem seferberliği olarak ilan edilmesi, engelli vatandaşlarımızın sesine kulak verdiğinizin ve onların güvenliğini ciddiye aldığınızın bir göstergesi olacaktır. Biz Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi olarak, bu seferberliği desteklemek ve engelli vatandaşlarımızın güvenliği için her türlü çabayı göstermek için hazırız. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin liderliğiniz ve desteklerinizle, engelli vatandaşlarımızın yaşadığı güçlükleri aşabileceğimize inanıyoruz. Sizden ricamız, bu seferberliğe özel bir ilgi göstererek, engelli vatandaşlarımızın daha güvende hissetmelerini sağlayacak adımları atmaya devam etmenizdir. Sizden gelen bir desteğin, engelli vatandaşlarımızın yaşamlarına umut ve güven katacağını biliyoruz" cümleleri yer aldı.

"Aileler, deprem anında ve deprem sonrasında çocuklarının başına ne geleceğini bilmiyor"

Yürüttükleri çalışmalarla özel bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Furkan Uğur Eşitti, "Özel bireyler deprem anında ve deprem sonrasında neler yapacaklarıyla alakalı yeterli bilgiye sahip değiller. Bu konuda ailelerin de çok büyük endişeleri var. Aileler, deprem anında ve deprem sonrasında çocuklarının başına ne geleceğini bilmiyor. Nasıl bir mücadeleyle karşılayacaklarına dair herhangi bir hazırlıkları yok" dedi.

"İşitme engelli, 'Sesimi duyan var mı?' çığlığına cevap veremeyecek"

Özel bireylerin depreme hazır olması gerektiğine dikkat çeken Eşitti, "Özel birey deprem sonrasında toplanma alanlarında nelerle karşılaşacaklarını bilmiyor. Örneğin bir görme engelli toplanma alanına gitti. Orada hayatını nasıl devam ettireceğine dair bir bilgisi yok. Bir zihinsel engellinin deprem anında yaşadığı karmaşayı, şoku düşünebiliyor musunuz? İşitme engelli, 'Sesimi duyan var mı?' çığlığına cevap veremeyecek. Enkazda arama kurtarma çalışmaları yapılırken uzatılan ışığı görme engeliler göremeyecek" diye konuştu.

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"Engellilik ve deprem konusu başlı başına bir problem"

Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Furkan Uğur Eşitti, sözlerine şöyle devam etti:

"Toplanma noktalarında hiçbir şey engellilere uygun değil. 6 Şubat depremleri bu durumu yüzümüze adeta tokat gibi çarptı. Beyazay'ın tüm bölgelerdeki şubeleriyle istişare ettik. 6 Şubat'ta, o şartlarda neler yaşandı? Orada nasıl bir ortam vardı? Hepsine hakimiz. Maalesef ne engellilerin bu konuda bir hazırlığı, bilgisi, birikimi var, ne de bizim millet olarak, devlet olarak bu konuya bir hazırlığımız var. Engellilik ve deprem konusu başlı başına bir problem. Deprem sonrasında kurtarılan özel bireyler direkt başka şehirlere nakledilsin çünkü toplanma alanında yaşam plan ettirmek çok zor. Çadır kentler ve konteynerlerde örneğin ortopedik engellinin tuvalet ihtiyacını karşılaması çok zor. Biz bununla ilgili yaptığımız hazırlıkları kabaca Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a yazdığımız mektupta anlattık. Toplanma alanları depreme hazırlansın. 6 Şubat depremleri sonrasında engellilerin psikolojileri çok etkilendi. Bu psikolojinin derlenmesi ve toparlanması için derhal devletimizin bu konuyu el atması lazım. Biz bu mektupları AFAD Genel Müdürlüğü'ne, büyükşehir ve ilçe belediyelerine, valiliklere de göndereceğiz ama önceliğimiz bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmasını sağlamak. İnşallah Cumhurbaşkanımız mektubu aldığında bizim hissiyatımıza, olaylara bakış açımıza hakim olacak ve inanıyorum ki tez zamanda Türkiye'de engellilik ve deprem konulu bir seferberlik başlatacak"

"Bağıramaz, sesini duyuramaz"

Depreme hazır olmadıklarını söyleyen özel birey annesi Özgül Karakuzu ise "Özel bireylerin aileleri olarak Türkiye çapında depreme hazır değiliz. Deprem bölgesi olmamıza rağmen normal bireyler bile hazır değil. Çocuğum için çok endişeliyim. Çocuğum 20 yaşında ve epilepsi hastası. Depremde ben evde yoksam ne yapacağını asla bilemez. Bağıramaz, sesini duyuramaz. Depremle ilgili çocuğuma nasıl eğitim vereceğimi bilmiyorum. Onun eğitimiyle çok fazla ilgilenemiyorum, sadece annelik yapabiliyorum. Bu konuda çok eksiğimiz var. Özel bireylerin deprem eğitimini alması çok önemli" diye konuştu.

"Biz bile depremin psikolojisini atlatamazken özel çocuklar ne yapabilir?"

Deprem eğitiminin önemli olduğunu söyleyen Karakuzu, "Deprem olmadan ailelerin ve özel bireylerin bu eğitimi alması şart. Deprem sonrasında neler yapabiliriz? Özel çocuklar nerede kalabilir? Biz bile depremin psikolojisini atlatamazken özel çocuklar ne yapabilir? Benim çocuğum zaten psikolojik olarak kaygı düzeyi çok yüksek. Her şeyi düşünmek zorundayız. Devletimizden ben bu konuda destek istiyorum. Seminer olabilir, eğitim olabilir. Özel bireylere ve ailelere bu da yardım edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.