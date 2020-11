Depremden etkilenen iş insanı inşaatlardaki duvarlarda kullanılacak hazır beton üretti

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Karslı iş insanı Numan Zincirkıran, depremlerden etkilenerek, depreme karşı dayanıklı, içerisinde ısı yalıtımı olan hazır beton duvar imalatı yaparak Türk Patent Enstitüsünden patentini aldı.

Kentteki Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan işletmesinde bahçe kenarı için hazır beton duvarlar imalatı yapan Zincirkıran, Van depreminde insanların duvardan kaynaklı ölebildiğini görmesi üzerine çalışma başlattı.

Uzun yıllardan beri hazır duvar üzerinde proje çizerek çalışma yapan Zincirkıran, beton bahçe duvarlarının yanı sıra binalar için de içerisinde demir olan hazır beton duvar üretti.

Zincirkıran, bu çerçevede hazırlanan kalıplarda yapılan söz konusu beton duvarları sıkı testlerden geçirip depreme dayanıklılığını da kanıtladı.

İş insanı Zinzirkıran, Horasan harcı kullanılan ve ısı yalıtımı da olan bu duvarların patentini de yaptığı müracaat sonucu Türk Patent Enstitüsünden aldı.

Hazır beton duvarların inşaatlarda kullanılması için çalışma yapan Zinzirkıran, böylece depremde can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyor.

- Beton duvarlar seri üretime hazır

Numan Zincirkıran, AA muhabirine, beton duvarları seri üretim durumuna getirdiklerini ifade ederek "Yıllarca bu işle uğraştığım için duvar işinin her yerde sorun olduğunu biliyorum, bu sorunu çözmek için 12, 13 yıl önce başladığım bir projenin sonucuna ulaştık. Duvar işi dünyanın her yerinde problem, her tarafın da sorun, deprem yönetmelikleri falan değişince duvar işi daha da önemli oldu." dedi.

- Hazır duvar inşaatların erken bitmesini sağlayacak

Zincirkıran, hazır duvarlar sayesinde konutların daha hızlı yapılabileceğini vurgulayarak, "Bu duvarlar, deprem ve ısı yönetmeliğine göre yapıldı. Duvarları götürüp binalara vinçle dizdiğiniz zaman bir günde 100, 120 metre karelik bir evi yapıp içine girebiliyorsun, sıva yok ve üstelik duvarlar da yer yüzünün en sağlam duvarlarıdır. Bu duvarların içi komple demir donatılıdır, çok yüksek vibrasyonla dökülmüştür, yıllara dayanabilecek malzemelerden yapılmıştır." diye konuştu.

Van depreminden etkilenerek beton duvar projesine ağırlık verdiğini vurgulayan Zincirkıran, şunları kaydetti:

"Van Erciş depreminde kerpicin insanı öldürdüğünü gördüm, etkilendim ve bu hazır beton duvarları en sağlam şekilde yaptım. Kendi imkanlarımla bu duvarları test ettim, vinçle 10 metre yukarıya kaldırıp aşağıya bıraktım, balyozla vurdum tokmakla vurdum yani toprak ikiye bölünüp içine almadıkça hiç bir hasar almaz.

Özellikle İspanyollar duvarların içerisine demir yerleştirmeyi çok düşündü ama olmadı, başaramadılar. Biz bunu çalışmalarımız sonucu bu duruma getirip seri üretime hazırladık. Depremde kerpiç binaların yıkıldığını, Van depreminde bir çakılın insanı öldürdüğünü gördük. Ben de ben böyle bir malzemeyi yaptım, hiç kimseden hiç bir beklentim yok. Bu ürünü ülkeme hediye etmek istiyorum."