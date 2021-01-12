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Gündem Depremde yıkılan bina var mı? Son dakika deprem
Gündem

Depremde yıkılan bina var mı? Son dakika deprem

Deprem son dakika haberleri: AFAD'ın aktardığı bilgiye göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 09:30'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde yıkılan bina var mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-12 09:45:00 - 2021-01-12 09:48:10
Depremde yıkılan bina var mı? Son dakika deprem

Denizli'de korkutan bir deprem meydana geldi. 12 Ocak Denizli depreminin 4 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Deprem herhangi bir hasara neden olmazken, vatandaşların büyük panik yaşamasına neden oldu. Son olarak Ankara’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Son depremler nerede oldu?

 

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