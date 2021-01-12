Depremde yıkılan bina var mı? Son dakika deprem
Deprem son dakika haberleri: AFAD'ın aktardığı bilgiye göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 09:30'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde yıkılan bina var mı?
Denizli'de korkutan bir deprem meydana geldi. 12 Ocak Denizli depreminin 4 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Deprem herhangi bir hasara neden olmazken, vatandaşların büyük panik yaşamasına neden oldu. Son olarak Ankara’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Son depremler nerede oldu?