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Gündem Depremde son durum: Can kaybı sayısı artıyor
Gündem

Depremde son durum: Can kaybı sayısı artıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yüzlerce bina enkaza dönüştü. Can kaybı 5 bin 894'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 00:51:00 -
Depremde son durum: Can kaybı sayısı artıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik deprem çevre illeri yerle bir etti. Depremin ardından bugün meydana gelen Elbistan merkezli 7.6'lık deprem ülkede faciaya neden oldu. Kahramanmaraş'ta yıkılan yüzlerce binanın dışında çevre illerde de yüzlerce yıkım haberi geliyor. Depremde Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yüzlerce bina yıkıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 vatandaşımız hayatını kaybetti. 34 bin 810 kişi yaralandı.

00:18

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 vatandaşımız hayatını kaybetti. 34 bin 810 kişi yaralandı.

21:34

Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 434 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 bin 777 kişinin yaralandığını açıkladı.

19:50

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 bin 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 721 kişinin yaralandığını, yıkılan bina sayısının 5 bin 775 olduğunu bildirdi.

AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar: Afet bölgesinde arama-kurtarma ve diğer faaliyetlerle ilgili 60 bin 217 tane personel görev yapmaktadır. Yardımlar AFAD koordinasyonu üzerinden yapılmalıdır

18:00

AFAD, saat 18.00 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 703 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin 286 kişinin yaralandığını bildirdi.

15:59: Deprem bölgesindeki çalışmalara yaklaşık 23 bin polis, jandarma ve sahil güvenlik personeli katılıyor.

İHH EKİPLERİ İLERLEYEN SAATE REĞMEN İKİ KİŞİYİ CANLI HALDE KURTARDI

16:10 İHH, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Arama kurtarma ekibimiz, dün ikindi saatlerinde beri çalıştığı Hatay-İskenderun'da bulunan enkazdan bir kişiyi sağ olarak çıkardı. Çalışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

15:12 İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Arama kurtarma ekibimiz, dün ikindi saatlerinde beri çalıştığı Hatay-İskenderun'da bulunan enkazdan bir kişiyi sağ olarak çıkardı. Çalışma devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"KİLİS’TE ENKAZ ALTINDA HERHANGİ BİR VATANDAŞIMIZ YOK"

13:25 Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Kilis’te enkaz altında herhangi bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Hayat burada yavaş yavaş normale dönmeye başlayacak." dedi.

ERDOĞAN VEFAT SAYISINI AÇIKLADI

14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır.

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