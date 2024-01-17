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Siyaset Depremde kızını kaybeden Orhan Aydın CHP'ye ateş püskürdü!
Siyaset

Depremde kızını kaybeden Orhan Aydın CHP'ye ateş püskürdü!

Yeniakit Publisher
2024-01-17 08:44:00 - 2024-01-17 09:09:11
Depremde kızını kaybeden Orhan Aydın CHP'ye ateş püskürdü!

Kahramanmaraş depremlerinde kızını kaybeden tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, Lütfü Savaş'ı Hatay'da yeniden aday gösteren CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Aydın, "11 ay sonra belediye tarafından evlerine su faturaları gönderilen Hatay halkı mı yeniden oy verecek?" dedi.

Hatay'da kentsel dönüşümü engellediği için binlerce insanın ölümüne neden olan ve CHP tarafından tekrar büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilen Lütfü Savaş'a tepkiler artarak devam ediyor.

Lütfü Savaş'ın adaylığına tepki

Asrın felaketinde Hatay'da annesi ile birlikte yaşayan kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden ve muhalif kimliğiyle bilinen tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, CHP'nin Lütfü Savaş'ı yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstermesine tepkisini katıldığı Halk TV yayınında gösterdi.

"Sizden olmayanları düşman görmek gibi bir geleneğin içinden geliyorsunuz"

Lütfü Savaş'a ateş püsküren Aydın, şunları söyledi:

CHP belediyesi ve il yönetimi depremde ayağa kalkmayı becerebilmeliydi. Ben belediye başkanı olsaydım dünyayı ayağa kaldırırdım. Ama belediye nerede, yok. Niye koordinasyonun içinde yoksunuz? Niye, çünkü sizden olmayanları düşman görmek gibi bir geleneğin içinden geliyorsunuz.

"Su faturası gönderilen Hatay halkı mı yeniden oy verecek?"

 
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11 ay sonra belediye tarafından evlerine su faturaları gönderilen Hatay halkı mı yeniden oy verecek? Beni bağışlasınlar CHP'li dostlar, seçim tamamıyla yanlıştır. Geleceğimizi karartır. Bu ülkenin kurucu partisi olduğunu söyleyen orada belediye başkanlığı yapan beyefendi neredesin? CHP'nin tekrar bu zatı belediye başkan adayı olarak göstermesini kabul edemiyor, kabullenemiyorum.

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