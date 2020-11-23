  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Depremde hayatını kaybeden Süheyla teyzenin kedilerini hayvanseverler sahiplendi
Aktüel

Depremde hayatını kaybeden Süheyla teyzenin kedilerini hayvanseverler sahiplendi

İzmir'deki depremde, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında cansız bedenine ulaşılan Süheyla Erdönmez'in bakımını üstlendiği kedileri, tedavilerinin ardından yeni sahiplerine teslim edildi - Veteriner Hekim Emrah Batı: - "Üzücü olayın ardından eşi, kliniğime geldi. Kendileri için hatırası olan 2 kediyi aldı. Diğerlerini sahiplendirmemi söyledi. 9 kediyi yeni sahiplerine teslim ettim"

Yeniakit Publisher
2020-11-23 11:28:59 -
Depremde hayatını kaybeden Süheyla teyzenin kedilerini hayvanseverler sahiplendi

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER / HAYDAR TOPRAKÇI - İzmir'deki depremde, Rıza Bey Apartmanı enkazında yaşamını yitiren Süheyla Erdönmez'in bakımını üstlendiği kedileri, tedavilerinin tamamlanmasının ardından hayvanseverler tarafından sahiplenildi.

Rıza Bey Apartmanı'nda oturan ve sokağında yaşayan, özellikle de engelli kedilerin bakımıyla ilgilenen Erdönmez'in çok sayıda kediye de açtığı evi, depremde yerle bir oldu. Deprem sonrası çöken binada Erdönmez'in cansız bedenine ulaşılırken arama kurtarma ekiplerinin kurtardığı 12 kedi ise veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Kedilerin tedavilerini yapan veteriner hekim Emrah Batı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdönmez'i yakından tanıdığını, kedilerinin tedavisini kendisinin yaptığını söyledi.

Depremin olduğu anlarda kliniğinde olduğunu belirten Batı, "İş yerimin yakınlarındaki Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığını öğrenince çok üzüldüm. Aklıma hemen Süheyla Hanım geldi. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu enkazdan çıkarılan kediler, yakın klinik olduğum için bana getirildi. Onların Erdönmez'in baktığı kediler olduğunu görünce duygulandım. Onlarla kendi kedilerimmiş gibi ilgilendim." dedi.

- "Özellikle engelli kedilere bakardı"

Batı, Erdönmez'in depremde hayatını kaybettiğini öğrendiğinde çok üzüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Hayvanları çok severdi. Özellikle engelli kedilere bakardı. 50'ye yakın kedinin bakımını üstlendiğini biliyorum. Kedilerinin bir kısmına evinde, bir kısmına ise evinin altında bulunan boş dükkanda bakardı. Üzücü olayın ardından eşi kliniğime geldi. Kendileri için hatırası olan 2 kediyi aldı. Diğerlerini sahiplendirmemi söyledi. Eşinin adına bir kedi barınağı yaptıracağını ifade etti. Duyarlı hayvanseverler, Erdönmez'in kedilerini sahiplenmek için bana başvurdu. 9 kediyi iyi yerlere teslim ettim. Süheyla Hanım'dan bana bir kedi kaldı. Onun da tedavisini tamamladım. O şirin kediyi sahiplenmek isteyen hayvanseverler var."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı
Medya

Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı

Sözcü'de köşe kapatan 'bidon kafa' lakaplı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında aynı gazetede çalışan 'herbokolog' lakaplı İsmail Saymaz'ı hedef ..
Sözde 'çağdaşlar' sonunda itiraf etti: Azınlığız
Medya

Sözde 'çağdaşlar' sonunda itiraf etti: Azınlığız

Milli ve manevi değerlerimizi zehirlemeye devam eden Netflix'in 'Bir Başkadır' adlı dizisinde itiraf niteliğinde bir sahne yayınlandı...
Tarafını seçti... Putin'den Ermenistan'ı yerle bir edecek açıklama!
Dünya

Tarafını seçti... Putin'den Ermenistan'ı yerle bir edecek açıklama!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkacak bir açıklama daha geldi. Putin, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan topraklarının ayrı..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay