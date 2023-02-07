Depremde evi yıkılanlara ev verilecek mi? Depremde yıkılan binaları devlet karşılıyor mu? Depremde devlet desteği başvuru nasıl yapılır? Depremde ağır hasar evlere devlet desteği

Depremde yıkılan binaları devlet karşılıyor mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Depremde evi yıkılanlara ev verilecek mi? Geçtiğimiz yıllarda Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinden sonra TOKİ devreye girmiş ve sel nedeniyle evini kaybeden vatandaşlara yeni evlerini teslim etmişti. Kahramanmaraş Pazarcık merkez üssü 7.4 büyüklüğündeki depremden sonra son dakika ilk bilgilere göre 1710 bina yıkıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'nin doğu illerini sarstı...

DEPREMDE EVİ YIKILANLARA EV VERİLECEK Mİ?

10 ilde etkili olan deprem felaketinde vatandaşları arama kurtrma çalışmaları sürüyor. Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği felaketin boyutları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Artçı depremler, hasar alan binaları yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Depremde yıkılan yıkılan binaları devlet karşılıyor mu sorusu da vatandaşların araştırdığı konuların başında geliyor. Ancak felaketin henüz taze olması ve önceliğin arama kurtarma çalışmalarına verilmiş olması nedeniyle sorunun yanıtı henüz resmi olarak cevaplanmadı.

Ancak daha önce meydana gelen depremler sonrası devreye TOKİ girmiş ve yıkılan binaların yerlerine yapılan evleri sahiplerine teslim etmişti.

DEPREM DEVLET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu 7,7 vge 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası pek çok ülkeden yardım teklifi geldi. İlk yardımlar ise Azerbaycan'dan geldi. Vatandaşlar ise depremde devlet desteği başvurusunu araştırmaya başladı.

Fakat şu an için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan depremde evi yıkılanlara deprem desteği hakkında yeni resmi bir açıklama geleceği yönünde ama henüz açıklama gelmedi. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.