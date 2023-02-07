Depremde evi yıkılanlara ev verilecek mi? Depremde yıkılan binaları devlet karşılıyor mu? Depremde devlet desteği başvuru nasıl yapılır? Depremde ağır hasar evlere devlet desteği
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bölge yaklaşık 9 saat sonra 7,6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı giderek yükselirken arama kurtarma çalışmaları da kesintisiz sürüyor. Binlerce binanın yıkıldığı deprem bölgesinde vatandaşlar, devletin ve belediyelerin belirlediği yerlerde kalmaya başladı. Depremde evi yıkılanlara ev verilecek mi sorusu da merak konusu oldu. Peki depremde yıkılan binaları devlet karşılıyor mu? Deprem devlet desteği başvurusu nasıl yapılır?
Depremde yıkılan binaları devlet karşılıyor mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Depremde evi yıkılanlara ev verilecek mi? Geçtiğimiz yıllarda Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinden sonra TOKİ devreye girmiş ve sel nedeniyle evini kaybeden vatandaşlara yeni evlerini teslim etmişti. Kahramanmaraş Pazarcık merkez üssü 7.4 büyüklüğündeki depremden sonra son dakika ilk bilgilere göre 1710 bina yıkıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'nin doğu illerini sarstı...
DEPREMDE EVİ YIKILANLARA EV VERİLECEK Mİ?
10 ilde etkili olan deprem felaketinde vatandaşları arama kurtrma çalışmaları sürüyor. Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği felaketin boyutları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Artçı depremler, hasar alan binaları yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.
Depremde yıkılan yıkılan binaları devlet karşılıyor mu sorusu da vatandaşların araştırdığı konuların başında geliyor. Ancak felaketin henüz taze olması ve önceliğin arama kurtarma çalışmalarına verilmiş olması nedeniyle sorunun yanıtı henüz resmi olarak cevaplanmadı.
Ancak daha önce meydana gelen depremler sonrası devreye TOKİ girmiş ve yıkılan binaların yerlerine yapılan evleri sahiplerine teslim etmişti.
DEPREM DEVLET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu 7,7 vge 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası pek çok ülkeden yardım teklifi geldi. İlk yardımlar ise Azerbaycan'dan geldi. Vatandaşlar ise depremde devlet desteği başvurusunu araştırmaya başladı.
Fakat şu an için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan depremde evi yıkılanlara deprem desteği hakkında yeni resmi bir açıklama geleceği yönünde ama henüz açıklama gelmedi. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
İSLAM
Bismillahillezi dua: Diyanet, Peygamberimizin deprem duası, zelzelede okunacak dua! Deprem olunca hangi sure okunur? Depremde okunacak dualar ve sureler
Ekonomi
Canlı altın fiyatları: Deprem nedeniyle bu hafta altın fiyatları şaşırtabilir! Kritik uyarı: Çeyrek, gram altın fiyatları 6 şubat alış -satış tablosu
Yaşam
Malatya'da deprem son durum: Bilanço ne, Türkiye açıklaması? Can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi mi? Son dakika
Yaşam
Uzman isim son durumu paylaştı! İşte deprem bölgesinde, deprem illerinde 7 Şubat Salı hava nasıl olacak?
Aktüel
Bölgeye keşif yapmak için gitmişti! Sivaslı deprem bilimci korkutan keşif sonucu: 2 hafta önce uyarmıştı
Aktüel
Depremin hemen ardından çalışmalar sürüyor! Müjde açıklaması: Bağış para transferlerinden ücret alınmayacak!