Depremde en güvenli yer: Deprem anında evde en güvenli bölge nere ve nerede saklanmalı? Depremde en güvenli kat

Deprem Anında Neler Yapmalısınız?

Kısaca: Başınızı iki elinizin arasına alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile koruyun. Sarsıntı geçene dek bekleyin. Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, baş ve enseyi koruyacak şekilde KAPAN, düşmemek için sabit bir yere TUTUN hareketini yapın.

Depremde teras güvenli mi?

Depremde en güvenli yer: Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durunuz. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek veya uzanarak kendinize hayat üçgeni oluşturun.

İşte deprem anında yapılmaması gerekenler...

AFAD'ın verdiği bilgilere göre deprem sırasında evdeyseniz bunları yapmaya özen gösterin:

- Deprem anında bir bina içerisindeyseniz öncelikle panik yapmamanız gerekir. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere gibi eşyalardan uzak durun.

- Sağlam sandalye ile desteklenmiş masa altında veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek veya uzanarak kendinize bir hayat üçgeni oluşturmaya çalışın.

Depremde evin en güvenli yeri?

Kesinlikle panik yapmayınız. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durunuz. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek veya uzanarak kendinize hayat üçgeni oluşturun.



- Başınızı iki elinizin arasına alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile koruyun. Sarsıntı geçene dek bekleyin. Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, baş ve enseyi koruyacak şekilde KAPAN, düşmemek için sabit bir yere TUTUN hareketini yapın. Deprem sırasında sarsıntı durana kadar olduğunuz yerde kalın.

- Cam, pencere, dışarıya bakan duvar ve kapılardan, aydınlatma tesisatı veya armatürü gibi üzerinize düşecek her tür eşyadan uzak durun.

- Sarsıntı başladığında yataktaysanız orada kalın. Üzerinize düşecek ağır bir eşya yoksa bir yastıkla başınızı koruyun; varsa en yakındaki güvenli alana geçin.

- Size yakın çok sağlam ve yüke dayanıklı bildiğiniz bir kapı değilse, kapıyı kullanmayın. Çoğu iç mekan kapısı basitçe inşa edilmiştir ve sizi korumaktan uzaktır

- Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın. Sarsıntı bitene kadar içeride kalın, ancak sarsıntı bitince dışarı çıkmak güvenlidir. Sarsıntı sırasında binayı terk etmeye çalışmayın.

- Araştırmalar, çoğu yaralanmanın bina içinde hareket ederken veya dışarı çıkmaya çalışırken oluştuğunu göstermektedir.

- Balkona çıkmayın. Balkonlardan ya da pencerelerden atlamayın. Asansör kullanmayın.

- ACİL DURUMLARI ve YANGINLARI bildirmek dışında telefonları KULLANMAYIN. Kibrit ve çakmak YAKMAYIN, elektrik düğmelerine DOKUNMAYIN.

- Elektriklerin kesilebileceğinin; yangın alarmlarının çalışabileceğinin ve yangın söndürme sistemlerinin devreye girebileceğinin farkında olun

- Tekerlekli sandalyede iseniz tekerlekleri kilitleyerek başınızı ve boynunuzu korumaya alın.

Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın vb. cihazları kapatın. Dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşın.

- Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın; soba ve ısıtıcıları söndürün. Diğer güvenlik önlemlerini alın; daha önceden hazırlanmış acil durum çantası ile gerekli olan eşya ve malzemeyi yanınıza alarak binayı daha önce tespit ettiğiniz yoldan derhal terk edip toplanma bölgesine gidin.

- Her büyük depremden sonra mutlaka artçı deprem olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girmeyin.

- Artçı depremler sırasında da ana depremde yapmanız gerekenleri yapın.

Depremde en üst katta olmak mı en alt katta olmak mı daha güvenilir? Binanın hangi dairesi daha güvenilir? Enkaz alanında sevdiklerine ulaşmak isteyenler depremde yıkılan binalardaki en güvenli yerin neresi

Depremde en üst kat güvenli mi?

DEPREMDE EN ÜST KATTA OLMAK

Deprem anlarında en üst katta oturuyorsanız binayı terk etmeye çalışmayın. Çünkü deprem sırasında hem merdivenler hem de asansör sizin için çok daha büyük tehlikedir. tgrthaber'in aktardığı haberde: Üst katlar alt katlara oranla daha çok sallanır. Paniklemeyin ve sakin olun. Kendinizi asla pencere ve balkonlardan atmayın. Deprem anında yapmanız gereken binadaki güvenli yerlere gidip depremin geçmesini beklemektir. Sarsıntı geçtikten sonra binayı 10 saniye içerisinde terk edebiliyorsanız paniklemeden terk edin. Jeofizikçi ve eğitimci Ahmet Mete Işıkara, "Son depremlerde bu uyarılara uymayan birçok kişi ya hayatını kaybetti ya sakatlandı. Siz siz olun bu uyarıları dikkate alın." dedi

DEPREMDE EN ALT KATTA OLMAK

Depremde en alt katta oturmak belki de sadece deprem anında çabucak dışarıya çıkmanız açısından mantıklıdır. Bir evi taşıyan binanın temeli ve kolonlardır. Bundan dolayı temelin iyi mühendisler tarafından inşa edilmiş ve sağlam olması çok önemli. Binanın temeli ile ilgili fikir sahibi olmak adına zemin kata bakılabilir. Zemin katın iyi planlanmış olması hayati önem taşır. Bu katın her yeri duvar olmalıdır. Duvarların yıkılarak bölünüp kullanılması depreme karşı dayanıklılığı olumsuz yönde etkilyebilir. Son zamanlarda yapılan projelerde kullanılan perde beton ve kolon sistemleri yeni mühendislik anlayışına göre depreme dayanıklılığı artırmaktadır. Eski konutlarda bulunmasa da yeni konutlarda mutlaka perde betonların bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.

Deprem anında duvarlar, o esnada oluşan enerjinin bir kısmını emebildiği için binanın ayakta kalmasını sağlıyor ve yıkılmasını önlüyor. İnşaat sırasında kullanılan yapı malzemeleri oldukça önemli. Bunları daha iyi anlamak ve karar vermek adına konut satın alırken uzmanlarla görüşmek doğrusu.