  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Deprem yardımlarını evine götürmüştü! O polis hakkında yeni gelişme! "Millet TIR TIR götürüyor, siz de..."
Gündem

Deprem yardımlarını evine götürmüştü! O polis hakkında yeni gelişme! "Millet TIR TIR götürüyor, siz de..."

Yeniakit Publisher
2023-09-29 11:31:00 -
Deprem yardımlarını evine götürmüştü! O polis hakkında yeni gelişme! "Millet TIR TIR götürüyor, siz de..."

Tekirdağ'da deprem malzemelerini evine götürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan polis, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Tekirdağ'da deprem malzemelerini evine götürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan polis, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

 

Tekirdağ'dan, deprem bölgesinde görevlendirilen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Y.I., bölgeye gönderilen yardım malzemelerini evine götürdüğü iddiası üzerine tutuklanmıştı. Tutuklu bulunan sanığın 2. duruşması görüldü.

Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Y.I. ve avukatları katıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Duruşmada tanıklarda dinlendi. Tanık A.A., “37 kişilik ekiple Tekirdağ’dan tanığın sorumluluğunda Gaziantep’in Islahiye ilçesine göreve gittik. Orada depremzedelere dağıtılmak üzere gönderilen yardımların olduğu deponun sorumluluğu Y.I.'ya verilmişti. Süreç içerisinde Y.I.'nın değişik zamanlarda belirttiği eşya ve malzemeleri depodan alarak, kalmakta olduğu odaya götürdük. Bu malzemeleri döneceğimiz gün önce Hatay’a gidecek olan otobüse yükledik. Daha sonra yine tanığın talimatları doğrultusunda bu otobüsten alarak Tekirdağ’a gidecek olan otobüslere yükledik. Ben ve arkadaşıma görev yaptığımız süre sanık 'Siz de buradan bir şeyler götürün. Millet tır tır götürüyor' dedi" ifadelerini kullandı.

Tanık dinlendikten sonra savcı mütaalasını açıklayarak sanığın tutukluluğunun devamını talep etti. Y.I. ise tanık beyanını kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti kararı oy çokluğuyla sanığı tahliye ederek, tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Duruşma, 26 Ocak tarihine ertelendi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

tugay

millet götürüyor diye bahanemi olur böyle kömiser olmaz atın görevden dürüst olanlar kalsın

sos

cal yanina kar kalsin, boyle duzen devam etmez tabiiki
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23