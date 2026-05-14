  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Kazakistan'da açılışta... Tek tel dökülen saçlara son! Kıl köklerini güçlendiren o 'müthiş karışım' belli oldu... Gümüşte yeni zirve sinyali! Olanlar oldu ve yeni liste aktif edildi... Beşiktaş'ta kaleye 4 aday Serdar Ali Çelikler’den lig bitmeden yeni sezon kehaneti: 'Galatasaray yüzde 70...' Sıcak gelişme: Galatasaray'ın Mısırlı planı! Bir taşla iki kuş: Omar Marmoush! Topaklanmayan ve ipeksi dokusuyla tam kıvamında muhallebi tarifi nasıl yapılır? Tamı tamına 1 su bardağı... Konut satışları, yılın zirvesinde! Tüm olasılıkları değerlendirmek zorundasınız... Ani kusma ve ishal varsa...
Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
Tek tel dökülen saçlara son! Kıl köklerini güçlendiren o 'müthiş karışım' belli oldu...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Tek tel dökülen saçlara son! Kıl köklerini güçlendiren o 'müthiş karışım' belli oldu...

Tek tel dökülen saçlara son vermek artık elinizde...

#1
Foto - Tek tel dökülen saçlara son! Kıl köklerini güçlendiren o 'müthiş karışım' belli oldu...

Saç dökülmesine ve matlığa son veren doğal 'bohça' yöntemiyle tanışın! Evde hazırlanan bu özel iksir, kan dolaşımını hızlandırarak uyuyan saç köklerini canlandırıyor. Profesyonel bakım etkisi yaratan formülün başarısı ise içindeki o kritik içerikte saklı. İşte saçlarınızı güçlendirip parlatan mucizevi karışım ve uygularken dikkat etmeniz gereken hayati detaylar…

#2
Foto - Tek tel dökülen saçlara son! Kıl köklerini güçlendiren o 'müthiş karışım' belli oldu...

Aynaya her baktığınızda saçlarınızın eski canlılığını yitirdiğini, tellerin inceldiğini ve yorgun bir görünüm kazandığını fark ediyorsanız, doğanın özünden ilham alan özel bir bakım formülü saçlarınıza yeniden hayat vermek için yanınızda. Her kullanımda saçlarınıza güç, parlaklık ve sağlıklı bir görünüm kazandırmayı hedefleyen bu eşsiz içerik, kökten uca etkili bakım sunar. NOT: Olası bir yan etki veya alerjen riskine karşı öncelikli olarak doktorunuza danışınız.

#3
Foto - Tek tel dökülen saçlara son! Kıl köklerini güçlendiren o 'müthiş karışım' belli oldu...

Son yıllarda yoğun kimyasal içeren ürünlerden uzaklaşmak isteyenlerin tercihi, doğal içeriklerle hazırlanan saç bakım kürlerine yöneldi. Evde kolayca hazırlanabilen bitkisel yağ karışımları ise sundukları etkili sonuçlarla profesyonel saç bakım uygulamalarına güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

#4
Foto - Tek tel dökülen saçlara son! Kıl köklerini güçlendiren o 'müthiş karışım' belli oldu...

Özellikle mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan zencefil, soğan ve karanfilin susam yağıyla girdiği bu etkileşim, saç tellerini kökten uca onarmayı vaat ediyor. Bu mucizevi karışımın sırrı, malzemelerin özünü yağa bırakma yönteminde saklı.

#5
Foto - Tek tel dökülen saçlara son! Kıl köklerini güçlendiren o 'müthiş karışım' belli oldu...

Ezilmiş taze zencefil, suyu çıkana kadar dövülmüş soğan ve karakteristik kokusuyla karanfil taneleri, ince bir tülbentin içinde bir araya getirilerek küçük bir bohça haline getiriliyor.

#6
Foto - Tek tel dökülen saçlara son! Kıl köklerini güçlendiren o 'müthiş karışım' belli oldu...

Bu özel bohça, susam yağıyla dolu bir kavanozun içinde tam 12 saat boyunca bekletilerek tüm mineral ve vitaminlerin yağa geçmesi sağlanıyor. Hazırlanan bu konsantre iksir, haftada iki kez saç yıkama işleminden önce diplere masaj yapılarak uygulandığında, saç derisinde adeta bir uyanış başlatıyor.

#7
Foto - Tek tel dökülen saçlara son! Kıl köklerini güçlendiren o 'müthiş karışım' belli oldu...

Karışımın içerisindeki her bir bileşen, saç sağlığı için farklı bir görev üstleniyor. Zencefil, saç derisindeki kan dolaşımını tetikleyerek köklerin daha iyi beslenmesini sağlarken, uygulama anında hissedilen hafif ısı artışı bu hareketliliğin habercisi oluyor.

#8
Foto - Tek tel dökülen saçlara son! Kıl köklerini güçlendiren o 'müthiş karışım' belli oldu...

Soğan ise doğada bulunan en güçlü kükürt kaynaklarından biri olarak, saçın yapı taşı olan keratin üretimini doğrudan destekleyerek kopmaları minimize ediyor.

#9
Foto - Tek tel dökülen saçlara son! Kıl köklerini güçlendiren o 'müthiş karışım' belli oldu...

Karanfilin antimikrobiyal gücü saç derisini dış etkenlere karşı korurken, susam yağının zengin E vitamini içeriği saç tellerini koruyucu bir kalkan gibi sararak nemi içeriye hapsediyor.

#10
Foto - Tek tel dökülen saçlara son! Kıl köklerini güçlendiren o 'müthiş karışım' belli oldu...

Ancak bu doğal mucizenin gücü, aynı zamanda dikkatli bir kullanımı da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, zencefil ve karanfil gibi keskin bitkilerin hassas ciltlerde tahrişe yol açabileceği konusunda kullanıcıları uyarıyor.

#11
Foto - Tek tel dökülen saçlara son! Kıl köklerini güçlendiren o 'müthiş karışım' belli oldu...

Özellikle egzama sorunu yaşayanlar veya alerjik bünyeye sahip olanların, bu karışımı kullanmadan önce mutlaka bir hekime danışması tavsiye ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den Suudi Arabistan'a müjde gibi haber
Dünya

Türkiye'den Suudi Arabistan'a müjde gibi haber

TBMM Dışişleri Komisyonu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin hükümetlerarası anlaşmayı k..
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Bakan Gürlek’ten flaş açıklama
Gündem

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Bakan Gürlek’ten flaş açıklama

Rasim Ozan Kütahyalı bu sabah gözaltına alındı. Kütahyalı’nın yasadışı bahis operasyonu kapsamında emniyete götürüldüğü öğrenildi. Özellikle..
Bahçeli'den Fatih Terim talimatı
Gündem

Bahçeli'den Fatih Terim talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Adana'da Fatih Terim Spor Müzesi yapılacak.
Bakan Gürlek, güzel haberi duyurdu! Haramzadeler şimdi yandı
Gündem

Bakan Gürlek, güzel haberi duyurdu! Haramzadeler şimdi yandı

Karadeniz Bölgesi milletvekilleriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye'de özellikle sıkıntı, maalesef yasa dışı bahis oyna..
Özgür Özel ile ilişkisi olduğu gündeme gelmişti. Yılmaz Özdil: ‘Gülşah Durbay’ın babası beni aradı’ Öyle şeyler anlattı ki gözlerim faltaşı gibi açıldı
Gündem

Özgür Özel ile ilişkisi olduğu gündeme gelmişti. Yılmaz Özdil: ‘Gülşah Durbay’ın babası beni aradı’ Öyle şeyler anlattı ki gözlerim faltaşı gibi açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir süre önce kanserden vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakk..
ABD'de yolsuzluk operasyonu! Milyarlarca dolarlık sağlık vurgununa Vance ve Öz'den neşter!
Gündem

ABD'de yolsuzluk operasyonu! Milyarlarca dolarlık sağlık vurgununa Vance ve Öz'den neşter!

ABD yönetimi, federal sağlık programlarındaki devasa dolandırıcılık çarkını kırmak için Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğinde yeni bir "yo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23