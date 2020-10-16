Deprem uzmanları uyardı: Binaların yapılarına dikkat edin!

İstanbul Avcılar'da dün meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki deprem, akıllara 1999 büyük Marmara depremini getirdi. Son günlerde yaşanan depremler vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Gölcük merkezli Marmara depreminde Avcılar, İstanbul'da en çok zarar gören bölgelerden biri olmuştu. Dün yine Avcılar'da meydana gelen 3.2'lik deprem, beklenen büyük İstanbul depremi yaklaşıyor mu sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar, İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Deprem uzmanları "Bu bölgedeki deprem, fayın aktif olduğunu ve beklenen İstanbul depremi için gittikçe sürenin yaklaştığını gösteriyor" uyarısında bulundu. İşte deprem uzmanlarının İstanbul depremi için yorumları...

Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür'ün sosyal medyada, "Marmara'da meydana gelen 3.2'lik deprem, deprem beklediğimiz Kumburgaz fayı üzerinde. Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici" açıklaması, beklenen büyük İstanbul depremin yaklaşıyor mu sorusunu gündeme getirdi.

'Fayın aktif olduğunu gösterdi'

Jeofizik Uzmanı, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Gözlem Kurulu (DOHAD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu, "Kuzey Anodolu fayı üzerinde 1912 de 7.4 büyüklüğünde deprem oldu. 1999 yılında da büyük deprem meydana geldi. Uzun zamandır orada deprem olmuyordu. 3.2'lik küçük bir deprem olmasına rağmen bize bu fayın hareketli olduğunu gösterdi. Aktif olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

'Binaların yapısına dikkat etmemiz gerekiyor'

Beklenen İstanbul depremi için sürenin yaklaştığını söyleyen Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, " Yalova ve Kumburgaz arasında kalan Kuzey Anadolu fay hattı arasında bekleniyor bu deprem. Ve son olan 3.2'lik deprem bu bölgenin suskun ama sesiz olmadığını gösterdi. Bu bölgede olan her küçük deprem kaygılandırıyor. Bu deprem öncü mü yoksa bunun ardından büyük deprem gelir mi bilmiyoruz. 3.2 büyüklüğündeki bu deprem, bu bölgenin yani bir ucu Kumburgaz, bir ucu Yalova'da olan Kuzey Anadolu fay hattının ne kadar aktif olduğunu gösteriyor. Bu fay suskun ama sessiz değil, onu gördük. Bu depreme uyarıcı bir deprem olarak bakmayılız. Kentsel dönüşüme , binaların yapılarına dikkat etmemiz gerekiyor. Kuzey Andolu fay hattının doğu ucunda 1999 yılında büyük Marmara depremi oldu. Kuzey Anodolu fayı üzerinde 1912 de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aradaki bölge boş. Sismik boşluklar var orada. Mutlaka o boşluklar dolacaktır. Bu da bize büyük deprem için gittikçe sürenin yaklaştığını gösteriyor. Ama bilim insanı olarak şu zaman olacak dememiz mümkün değil." şeklinde konuştu.