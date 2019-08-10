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Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"

İzmir ve Denizli depremini bilen Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü’den yeni bir deprem tahmini geldi. “2019 yılını Türkiye’de afet yılı olarak görüyorum” açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Sütçü, bir haftalık süre içerisinde Türkiye’nin Doğu ve Batı bölgelerinde depremlerin olacağını iddia etti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:37
Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"

 Murathan Seyitoğlu  Ankara  Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü, deprem tahminlerine ilişkin yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’de depremler devam edecek”

Marmara Denizi’ndeki hareketliliğin arttığını ve 2019 yılının Türkiye’de afet yılı olarak gördüğü yönündeki açıklamalarıyla gündeme gelen Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü, “Geçtiğimiz günlerde yaptığım tahminlere göre depremler gerçekleşti. 2 Ağustos’tan bu yana Türkiye’de alçak hava basıncı olmadığı için depremler devam edecek. Bir haftalık süre içinde Türkiye’nin Doğusu ve Batısı arasında depremler meydana gelecek. Deprem, bir Doğuyu vuracak bir Batıyı vuracak.” şeklinde iddiada bulundu.

Bir hafta içinde hangi illerimizde deprem olma ihtimali var?

Deprem tahminiyle ilgili Yeniakit.com.tr’nin sorularını cevaplayan Kadir Sütçü, “İki olasılıktan söz edebiliriz. Birinci olasılığa göre; Malatya ve Elazığ merkezli deprem olacaktır. İkinci olasılık ise; Erzincan, Erzurum ve Van olarak değerlendirebiliriz. Sözünü ettiğimiz bu bölgelerde 5 büyüklüğünde depremler olabilir.” açıklamasında bulundu.

“Türkiye ve çevresinde yüksek hava basıncı olursa büyük şiddetli depremler olabilir”

Denizli’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle ilgili de açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Kadir Sütçü, sözlerini şöyle tamamladı:

Denizli’de 5-6 büyüklüğünde artçı depremlerin süreceğini söylemek mümkün. Daha büyük bir depremin olabilmesi için Türkiye ve çevresinde alçak hava basıncı olmaması lazım.Türkiye ve çevresinde yüksek hava basıncı olursa ya büyük şiddetli bir deprem olacak ya da bir kaç tane deprem fırtınası meydana gelecek

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:37
  1. Van
  2. Malatya
  3. Erzurum
  4. Erzincan
  5. Elazığ
  6. Denizli
  7. Ankara
  8. Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü
  9. deprem tahmini

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