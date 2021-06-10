Deprem uzmanı Prof. Görür Kanal İstanbul üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!

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Halkın ezici çoğunlukla destek vererek yetkilendirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, "Kimse bu ülkenin geleceğine kendi fikri ve ekibiyle karar veremez." ifadeleri ile hedef alan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu kadar riskli bir projeyi yapmak yerine, İstanbul deprem bekliyor. Yüzbinlerce insanın can güvenliği yok. Neden İstanbul'u depreme hazırlayıp insanların can güvenliğine yatırım yapmıyorsunuz?" dedi.

'İsyan ediyorum...'

Birkaç CHP yandaşı bilim adamının sözlerini hatırlatarak, "Haykırmaktan sesim kesildi. Sadece ben değil, bütün bilim insanlarının!" ifadesini kullanan Prof. Görür, "Neden bu ülkenin en zorlu ekonomik şartlarında böyle riskli, getirisi de az olan bu projeye yöneliyorsunuz? İsyan ediyorum bir bilim insanı olarak." şeklinde konuştu.

'Rahatsız olanlar var, olacaklar'

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul için ilk çalışmanın 26 Haziran'da başlayacağını açıklamıştı. Erdoğan, şunları söylemişti:

"İstanbul, her geçen gün daha da güzelleşmektedir. Bu güzel eserlerle dikkatleri üzerinde topluyor. Kanal İstanbul’u şehrimize kazandırdığımızda İstanbul’un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır. Kanal İstanbul üzerinden 6 tane köprü göreceksiniz. Adeta Kanal İstanbul’un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz. O iki şehirle beraber İstanbul bir başka olacak. Bir başka güzel olacak."