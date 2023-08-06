  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Katar hükümeti milyonlara çok önemli çağrı yaptı: Lübnan'ı terk etmelerini istedi

Türkiye rekor oranda ihracatı yapıyor: O bölgede 1,5 milyar dolar oldu! Herkes şaşkın, resmen atağa kalktılar

Kılıçdaroğlu’nun ‘tabanı heyecanlandıracak açıklaması’ merak konusu oldu

Güney Çin Denizi'nde öyle bir olay yaşandı ki: Denizde iki ülke birbirine girdi! Gündemi altüst edecek!

Adamın elinden su içen yılan gündem oldu! Resmen kana kana su içti

Almanya olunca başka Türkiye olunca başka! DW Türkçe'nin ikiyüzlülüğü deşifre oldu

KAAN ilk kez en çok takip edilen projeler arasında! Dünyanın gözü Türkiye'de! Flaş gelişme: Talep patladı

İşte şimdi ortalık karışır! Nijer'de darbeciler öyle bir yerden yardım istedi ki...

Ödül törenlerinde devletini ve milletini kötüleyen çakma sanatçılar! Güney Kore’de ödül alan Burak Özçivit bakın neler söyledi

Bakanlık açıkladı! İlk deniz üstü RES için aday alanlar belirlendi
Yaşam Deprem Uzmanı Naci Görür uyardı: Hemen önlem alın, dengeyi bozdu! O gelişmeyi yeniden paylaştı
Yaşam

Deprem Uzmanı Naci Görür uyardı: Hemen önlem alın, dengeyi bozdu! O gelişmeyi yeniden paylaştı

Yeniakit Publisher
2023-08-06 17:06:00 - 2023-08-06 17:39:36
Deprem Uzmanı Naci Görür uyardı: Hemen önlem alın, dengeyi bozdu! O gelişmeyi yeniden paylaştı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Güneydoğu Anadolu fay hattına dikkat çekerek 6 Şubat depremleri o bölgedeki dengeyi bozdu deyip açıkladı. Öte yandan uzmanların tavsiyesi eviniz varsa hemen önlem alınmalı diyor...

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Güneydoğu Anadolu fay hattına dikkat çekerek "6 Şubat depremleri o bölgedeki dengeyi bozdu. O bölgeye yakın Adana Havzası, Hakkari'ye kadar olan Bindirme Kuşağı, Bitlis-Hakkari yöresinde de belli nitelikte depremler olursa şaşırmayız" dedi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Güneydoğu Anadolu fay hattınaTürkiye'nin deprem haritasına ve aktif faylara dair açıklamalarda bulundu. Habertürk'teki konuşmasında, Güneydoğu Anadolu fay hattına değinen Görür, "Arap Levhası belli ölçüde Doğu Anadolu'yu sıkıştırıyor. Faylar hareketler sonucu stres biriktiriyor" dedi.

Görür'ün açıklaması şu şekilde:

"Türkiye'nin hemen hemen her yeri aktif fay içermektedir. Petrol hareketli yerden kaçar. Özellikle Erzurum'da olan depremi göz önüne alınca özellikle dedim ki Doğu Anadolu bir ölçüde sıkışıyor. Doğu Anadolu'nun bir jeolojik gelişimi var. İki büyük levha yaklaşınca Doğu Anadolu sıkışıyor. Bu yüzden inanılmaz faylar meydana geliyor.

6 Şubat depremleri o bölgeyi o bölgedeki dengeleri bozdu. O bölgeye yakın Adana Havzası, Hakkari'ye kadar olan Bindirme Kuşağı, Bitlis-Hakkari yöresinde de belli nitelikte depremler olursa şaşırmayız. Arap Levhası belli ölçüde Doğu Anadolu'yu sıkıştırıyor. Faylar hareketler sonucu stres biriktiriyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Stres biriktirme demek fay içinde kuvvet biriktirmektir. Bu kuvvet ne zamanki fayın hareketini durduran sürtünmeyi aşınca kırılma oluyor. Halk ve Devlet olarak sormamız gereken soru yapılarımız dirençli mi şeklindedir. İlgi çeksin diye bazen başlıkları ben söylemişim şeklinde atıyorlar."

İlginizi çekebilir→ İslam Memiş'ten yeni tahmin, kritik uyarı geldi: Elinde altın ve doları olanlar bunu yapsın! O rakam 5 gün sonra geliyor → TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23