Deprem uzmanı bir sonraki depremi canlı yayında açıkladı! 7 üzeri olduğunu söyledi
Deprem Bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Habertürk canlı yayınında deprem olmasını beklediği ilimizi açıkladı.
Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın sunduğu programda deprem hakkında bilgilendirmede bulunan Deprem Bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, bir sonraki depremin Bingöl'de beklendiğini belirterek, yetkilileri defalarca uyardığını söyledi. Sunucu Kübra Par da şehir yönetimine çağrıda bulunarak, depreme dayanıksız binaların tespit edilmesini istedi.