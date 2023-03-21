Deprem sonrası yapılan anket ortaya koydu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek sözü yetti
Areda Survey'in deprem sonrası gerçekleştirdiği ankette, vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güveni bir kez daha ortaya çıktı.
Türkiye Kahramanmaraş depremleriyle birlikte büyük bir afet yaşadı. 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6'lık 2 depremden sonra bölgede yeniden yapılanma çalışmaları hemen başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki konutların 1 yılda yeniden inşa edileceğini duyurmasının ardından yapılan ankette halkın Erdoğan'a olan güveni tekrar ortaya çıktı.
6 Şubat depremlerinin ardından Areda Survey Araştırma Şirketi 28 Şubat-3 Mart tarihleri arasında deprem sonrasına ilişkin bir anket çalışması yaptı. Toplam 26 ilde 2440 kişinin katılımıyla gerçekleşen ankette vatandaşlara "Sizce deprem bölgesini hangi ittifak yeniden ayağa kaldırabilir?" sorusu soruldu.
Erdoğan'a güven yüzde 49.9
Çıkan sonuçlarda vatandaşların 11 ilimizi yıkan deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveni tekrar ortaya çıktı.
Anket sonuçlarında "Cumhur İttifakı" diyenlerin oranı yüzde 49,9 olurken, depremin yıkımını ortadan kaldırmak için "Millet İttifakı"na güvenenlerin oranı ise yüzde 38,4'te kaldı.
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Ankette "Hiçbiri" cevabını verenler ise yüzde 11,8 oranında oldu.