Deprem sonrası İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü!
Üsküdar sahilinden İstanbul Boğazı'na akan çamur drone ile havadan görüntülendi.28 Eylül 2019 Cumartesi 00:44
İstanbul'da dün meydana gelen ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan depremin ardından İstanbul Boğazı'nda çekilen çamur görüntüsü merak uyandırdı.
Aşırı yağışların olduğu dönemlerde Beylerbeyi sahilinde görülen çamur, bugün boğaz sularını kapladı.
Havadan çekilen görüntülerde Beylerbeyi sahilinde denizin yüzeyini kaplayan tabaka dikkat çekti.
YORUM YAZ