Deprem sonrası Balıklıgöl'ün suyu bulanıklaştı!

Şanlıurfa’nın simgesi olan, Hz. İbrahim'in atılacağı ateşin suya dönüştüğü yer olarak bilinen Balıklıgöl'ün suyu deprem sonrası bulanıklaştı.

Berrak ve mavi olan gölün suyu, depremin ardından çamur rengini aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa’da kentin simgesi olan tarihi Balıklıgöl’deki Rızvaniye Camisi'ni minaresi ve revaklarında yıkılmalar oldu. Balıklıgöl’ün temiz ve berrak suyu ise yaşanan deprem felaketinin ardından çamur rengine döndü. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl’deki bu değişimi görenler, tedirgin oldu. Gölde balıkların yüzeye çıkmadığı görüldü.