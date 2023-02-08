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İSLAM Deprem sonrası Balıklıgöl'ün suyu bulanıklaştı!
İSLAM

Deprem sonrası Balıklıgöl'ün suyu bulanıklaştı!

Şanlıurfa’nın simgesi olan, dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen tarihi Balıklıgöl de depremden etkilendi. Berrak ve mavi olan gölün suyu, depremin ardından çamur rengini aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 16:50:00 -
Deprem sonrası Balıklıgöl'ün suyu bulanıklaştı!

Şanlıurfa’nın simgesi olan, Hz. İbrahim'in atılacağı ateşin suya dönüştüğü yer olarak bilinen Balıklıgöl'ün suyu deprem sonrası bulanıklaştı.

Berrak ve mavi olan gölün suyu, depremin ardından çamur rengini aldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Şanlıurfa’da kentin simgesi olan tarihi Balıklıgöl’deki Rızvaniye Camisi'ni minaresi ve revaklarında yıkılmalar oldu. Balıklıgöl’ün temiz ve berrak suyu ise yaşanan deprem felaketinin ardından çamur rengine döndü. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl’deki bu değişimi görenler, tedirgin oldu. Gölde balıkların yüzeye çıkmadığı görüldü.

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