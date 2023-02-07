Deprem sırasında duyulan seslerin kaynağı nedir? Enkaz altından gelen o ses ne, patlama mı? Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin sesi!
Bazen deprem anında tuhaf bir uğultu sesi meydana gelebiliyor. Bu ses birçok insanın korkmasına neden olsa da aslında oldukça doğal bir durumdan dolayı meydana geliyor. İşte, detaylar...
Bazen deprem esnasında tuhaf ve ürkütücü bir uğultu sesi duyuluyor. Bu ses, birçok insanın daha fazla korkmasına yol açıyor ancak bu sesin mantıklı ve basit bir açıklaması var.
Sarsıntıdan önce yüzeye doğru deprem dalgaları gelmeye başlar ancak insan kulağı bunu ayırt edecek özelliğe sahip değildir hatta hayvanların çoğu kez depremi insanlardan önce hissetmesinin nedeni bu dalgaları duymalarıdır.
Aktüel
Depremde en güvenli yer: Deprem anında evde en güvenli bölge nere ve nerede saklanmalı? Depremde en güvenli kat