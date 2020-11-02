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Yaşam Deprem riski olan iller hangileri? Hangi illerde deprem bekleniyor?
Yaşam

Deprem riski olan iller hangileri? Hangi illerde deprem bekleniyor?

İzmir'de yaşanan depremin yankıları sürüyor. Tüm Türkiye'de üzüntü meydana getiren İzmir'de yaşanan depremin ardından vatandaşlar deprem riski olan illeri araştırıyor. Türkiye'de hangi illerde deprem bekleniyor? Depremin beklendiği iller hangi? İşte konuya ilişkin detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-02 00:19:00 -
Deprem riski olan iller hangileri? Hangi illerde deprem bekleniyor?

İzmir Seferihisar merkezli gerçekleşen 6.6'lık depremin ardından bölgedeki artçı sarsıntılar sürüyor. Ancak İzmir'de yaşananlar, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Vatandaşlar deprem gerçeğini hatırlayarak bir kez daha tedirgin ve endişe içinde oldu. Peki, Türkiye'de hangi illerde deprem bekleniyor? 

Deprem riski olan iller hangileri?

Türkiye, dünyanın en etkin deprem kuşakları üzerinde yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de son 119 yılda meydana gelen depremlerde, 86 bin 456 kişi hayatını kaybetti. Veriler, yıkıcı etkiyi gözler önüne seriyor. Peki, uzmanlar ülkenin hangi bölgesinde deprem bekliyor? Aktif olan faylar hangileri?

Kıtasal hareketliliğin fazla olduğu Anadolu’da levhalardaki hareketlilikten dolayı çok fazla deprem görülmektedir. Türkiye’de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 büyük fay hattı bulunmaktadır. Bu fay hatlarına bağlı olarak daha küçük çaplı fay hatları olduğundan Anadolu’nun birçok yerinde depremlere neden olmaktadır. Ülkemizdeki en aktif ve tehlikeli olan fay hattı Kuzey Anadolu Fay Hattı olarak görülse bile en aktif olanı Batı Anadolu Fay Hattı’dır.

1-Batı Anadolu Fay Hattı: Batı Anadolu Deprem Kuşağı olarak da anılan fay hattı, batıdan doğuya uzanarak ilerleyen ve kuzeyden güneye sıra sıra dizilmiş fay hattıdır. Batı Anadolu Fay Hattına bağlı olan 9 fay hattı bulunmaktadır ve şöyledir:

Fethiye-Burdur Fayı

Gökova grabeni

Cumalı, Yakköy Çayı

Büyük Menderes Grabeni

Yavamsu Fayı

Küçük Menderes Fayı

Gediz Grabeni

Simav Grabeni

Eskişehir Fayı

2- Kuzey Anadolu Fayı: Saroz Körfezinden (Çanakkale) başlayan ve Erzincan’a kadar uzanan 1500 km uzunluktaki aktif fay hatalarından biridir. Merkez üssü Gölcük olan 1999 yılında 7.4 büyüklüğündeki deprem de Kuzey Anadolu Fay Hattının kırılmasıyla oluşmuştur. Bundan dolayı en aktif ve tehlikeli olan fay hattı olduğu kabul edilmektedir. 3- Doğu Anadolu Fay Hattı: Hatay’da başlayan ve Bingöl’e kadar uzanan fay hattı Karlıova’da Kuzey Anadolu Fay Hattıyla buluşur. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ üzerinden geçen fay hattı Bingöl’e kadar uzanmaktadır.

Türkiye'de hangi illerde deprem bekleniyor?

- İstanbul
- Amasya
- Aydın
- Adıyaman
- Batman
- Sakarya
- Tunceli
- Osmaniye
- Hakkari
- Muğla
- İzmir
- Manisa
- Yalova
- Düzce
- Çanakkale
- Burdur
- Balıkesir
- Erzincan
- Hatay
- Bolu
- Tokat
- Muş
- Siirt
- Isparta
- Van
- Denizli
- Bursa

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