Nerede deprem oldu? 2020 yılında ülkemiz pek çok depremle sarsıldı. Yıl içerisinde pek çok vatandaşımızı depremlerde kaybettik. Son olarak 31 Ekim’de İzmir’de 6,6 şiddetinde bir deprem yaşandı. Merkez üstü Seferihisar açıkları olan depremde 116 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Peki, bugün deprem oldu mu?

Deprem nerede oldu? Son dakika depremleri

Ege’de 6,6 şiddetindeki meydana gelen depremin ardından bölgede çok sık artçı depremler oluyor. Vatandaşlar bu sebeple sık sık nerede kaç şiddetinde bir deprem yaşandığını araştırıyor. İşte, 14 Aralık güncel deprem listesi

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır.

Artçı deprem nedir?

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen depremlere verilen isimdir. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.