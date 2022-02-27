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Aktüel Deprem nerede oldu? Depremde can kaybı var mı? Deprem büyüklüğü kaç?
Aktüel

Deprem nerede oldu? Depremde can kaybı var mı? Deprem büyüklüğü kaç?

Son dakika haberine göre, Muğla’da saat 08:04’te bir deprem meydana geldi. AFAD’ın son depremler listesine bakıldığında depremin büyüklüğü 4.2 olarak görünüyor. Peki depremin merkez üssü neresi? Depremde hasar var mı?

Yeniakit Publisher
2022-02-27 08:36:00 - 2022-02-27 08:38:01
Deprem nerede oldu? Depremde can kaybı var mı? Deprem büyüklüğü kaç?

Son dakika deprem haberi: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem korkuttu. Ege Denizi'ndeki deprem Yunanistan'ın Candia adasıyla Datça ilçesi arasında meydana geldi. AFAD söz konusu depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Deprem yerin 24.75 km altında meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD son depremler listesi için tıklayın

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