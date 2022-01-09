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Aktüel Deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? Depremde yıkılan çöken bina var mı?
Aktüel

Deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? Depremde yıkılan çöken bina var mı?

Son dakika deprem haberi: Türkiye deprem kuşağında yer aldığından neredeyle her gün irili ufaklı depremler ile sallanmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini yayınlamakta. son depremlere bakıldığında Denizli ve Konya’da deprem olduğu görüldü. Peki deprem büyüklüğü ne kadar? Depremde çöken, yıkılan bina var mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-09 14:30:00 - 2022-01-09 14:31:30
Deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? Depremde yıkılan çöken bina var mı?

Denizli ve Konya'da peş peşe depremler yaşandı! Denizli'de deprem mi oldu? Son dakika gelişmesine göre Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Konya'daki depremin şiddetini 3.4 olarak açıkladı. Denizli'deki depremin büyüklüğü ise AFAD 3.7 olarak açıkladı.

Konya'daki depremin saati 14.03 olarak kaydedilirken, Denizli'deki deprem ise 14.15'te meydana geldi. Depremlerde olumsuz bir durumun olmadığı açıklandı.

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