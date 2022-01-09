Deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? Depremde yıkılan çöken bina var mı?

Denizli ve Konya'da peş peşe depremler yaşandı! Denizli'de deprem mi oldu? Son dakika gelişmesine göre Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Konya'daki depremin şiddetini 3.4 olarak açıkladı. Denizli'deki depremin büyüklüğü ise AFAD 3.7 olarak açıkladı.

Konya'daki depremin saati 14.03 olarak kaydedilirken, Denizli'deki deprem ise 14.15'te meydana geldi. Depremlerde olumsuz bir durumun olmadığı açıklandı.