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Gündem Deprem nerede oldu? AFAD Kandilli Rasathanesi son deprem büyüklüğü kaç?
Gündem

Deprem nerede oldu? AFAD Kandilli Rasathanesi son deprem büyüklüğü kaç?

Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremde yıkılan bina var mı? Depremde can kaybı var mı? soruları her deprem sonrası mutlaka merak edilmekte. Türkiye deprem kuşağında yer aldığı için neredeyse her gün irili ufaklı depremler meydana gelmekte. Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık deprem listesi olarak açıklamakta. Peki Deprem nerede oldu? AFAD Kandilli Rasathanesi son deprem büyüklüğü kaç?

Yeniakit Publisher
2021-06-08 08:24:00 -
Deprem nerede oldu? AFAD Kandilli Rasathanesi son deprem büyüklüğü kaç?

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Akdeniz'de deprem meydana geldi. Akdeniz'de deprem saat 07:59 sıralarında  3.4 büyüklüğünde yaşandı. Öte yandan 7 Haziran Pazartesi günü de Ege Denizinde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 19.00’da meydana gelen depremin derinliğinin 18.97 km olduğu belirtildi. DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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