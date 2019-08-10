İzmir ve Denizli depreminin ardından son dakika olarak araştırılan soru son deprem nerede olacak? Deprem nerede olacak? Malatya, Elazığ merkezli deprem mi olacak? Erzincan, Erzurum ve Van’da deprem mi olacak? soruları sorulmaya başlandı. Denizli depreminin ardından vatandaşlar tedirgin olsa da deprem Türkiye’nin bir gerçeği. Son depremlere ilişkin Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü’den son derece önemli bir açıklama geldi. İşte deprem son durum haberi.

Deprem tahminiyle ilgili Yeniakit.com.tr’nin sorularını cevaplayan Kadir Sütçü, “İki olasılıktan söz edebiliriz. Birinci olasılığa göre; Malatya ve Elazığ merkezli deprem olacaktır. İkinci olasılık ise; Erzincan, Erzurum ve Van olarak değerlendirebiliriz. Sözünü ettiğimiz bu bölgelerde 5 büyüklüğünde depremler olabilir.” ifadesini kullandı.

“Türkiye ve çevresinde şiddetli depremler olabilir”

Denizli’de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle ilgili de açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Kadir, “Denizli’de 5-6 büyüklüğünde artçı depremlerin süreceğini söylemek mümkün. Daha büyük bir depremin olabilmesi için Türkiye ve çevresinde alçak hava basıncı olmaması lazım.Türkiye ve çevresinde yüksek hava basıncı olursa ya büyük şiddetli bir deprem olacak ya da bir kaç tane deprem fırtınası meydana gelecek” şeklinde konuştu.

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