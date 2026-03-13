  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıcak saatler! Rusya, İHA saldırısını duyurdu Birleşmiş Milletler'de tarihi ayar! Bakan Göktaş salonu terk etti Bayram ve ara tatil birleşti: Otobüslerde büyük yoğunluk Erdoğan'dan Guterres'e büyük jest! CHP’li belediyenin dağıttığı kavurmanın at etinden olduğu ortaya çıkmıştı: AK Partili Baykan’dan CHP’li Alp’e at eti göndermesi! Sayın vekilim, aradığınız yarış atları bulundu galiba, ama bakın nerede İstanbul Valiliği'nden ''Ekrem İmamoğlu'' açıklaması ‘Yükseldikçe daha fazla kazanıyoruz’ Petrol fiyatları emperyalist Trump'ı coşturdu MSB'den dünyaya İncirlik mesajı İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki Yeni kanun teklifi TBMM’de İçki satışına düzenleme
Yerel Deprem nedeniyle eğitime ara verildi
Yerel

Deprem nedeniyle eğitime ara verildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Deprem nedeniyle eğitime ara verildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, AA muhabirine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verisine göre merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiğini belirtti.

Perçi, deprem nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarda tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.

NATO sekreterine tokat gibi hatırlatma! PKK da Türkiye'ye tehdit değil miydi?
NATO sekreterine tokat gibi hatırlatma! PKK da Türkiye'ye tehdit değil miydi?

Dünya

NATO sekreterine tokat gibi hatırlatma! PKK da Türkiye'ye tehdit değil miydi?

İspanya’dan siyonist rejime 'tarihi' tokat! Büyükelçi geri çekildi, temsil düzeyi düşürüldü
İspanya’dan siyonist rejime 'tarihi' tokat! Büyükelçi geri çekildi, temsil düzeyi düşürüldü

Dünya

İspanya’dan siyonist rejime 'tarihi' tokat! Büyükelçi geri çekildi, temsil düzeyi düşürüldü

AFAD duyurdu: Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem

Gündem

AFAD duyurdu: Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23