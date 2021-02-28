Son dakika depremleri | Deprem gerçeği zaman zaman kendini hatırlatıyor. Son olarak Malatya Pütürge'de bir deprem meydana geldi. Peki, deprem kaç şiddetinde oldu?

Deprem mi oldu? Son dakika deprem 28 Şubat

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Malatya Pütürge'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, son dakika depremleri:

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür.