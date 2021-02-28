  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Deprem mi oldu? Son dakika deprem 28 Şubat
Gündem

Deprem mi oldu? Son dakika deprem 28 Şubat

Malatya deprem mi oldu? Pek çok kişi gün içerisinde aynı sorunun cevabını araştırıyor: Bugün deprem mi oldu? Peki, deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu?

Yeniakit Publisher
2021-02-28 21:56:00 -
Deprem mi oldu? Son dakika deprem 28 Şubat

Son dakika depremleri | Deprem gerçeği zaman zaman kendini hatırlatıyor. Son olarak Malatya Pütürge'de bir deprem meydana geldi. Peki, deprem kaç şiddetinde oldu?

Deprem mi oldu? Son dakika deprem 28 Şubat

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Malatya Pütürge'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, son dakika depremleri:

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Davutoğlu’ndan olay sözler: Buna Ali Babacan cevap versin
Siyaset

Ahmet Davutoğlu’ndan olay sözler: Buna Ali Babacan cevap versin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ile aralarındaki krize ilişkin konuştu.
Ermenistan resmen kaşınıyor! Kardeş ülkeden çok sert açıklama: Askerlerinizi çekin
Dünya

Ermenistan resmen kaşınıyor! Kardeş ülkeden çok sert açıklama: Askerlerinizi çekin

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'dan askerlerini Azerbaycan topraklarında yasa dışı konuşlandırmaya son vermesini istedi. Ermenist..
Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karar merakla bekleniyor! İşte normalleşmeye yakın 30 il
Gündem

Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karar merakla bekleniyor! İşte normalleşmeye yakın 30 il

1 Mart Pazartesi günü yapılacak olan Kabine Toplantısı merakla bekleniyor. Toplantıda önemli kararların çıkmasına kesin gözüyle bakılırken b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay